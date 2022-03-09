愛馬仕為Apple Watch 7打造絕美新錶帶　黑加侖、愛心紅想立刻換上

▲Apple Watch Hermes推出新系列，Swift小牛皮錶愛心紅雙圈錶帶15,400元、Animapolis圖紋印花AirTag鑰匙圈10,990元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

蘋果春季發表會雖然沒有新的Apple Watch亮相，但想要讓手錶與眾不同或換上春裝，HERMES（愛馬仕）為第7代Apple Watch打造的新錶帶絕對能滿足，黑加侖色令人想到莓果的香氣、愛心紅活潑甜美，AirTag保護套有浪漫的櫻花粉，還有出自藝術家之手、也是絲巾圖案的印花，根本逼人立刻交出荷包。

▲Jumping圖紋印花系列織帶，錶帶9,900元。

Apple Watch Hermes自2015年開始推出，每次都有巧思，為智慧生活增添來自法國百年精品的品味，皮帶、織帶各有擁護者，這回Jumping圖紋織帶染上莫蘭迪色調，顯得脫俗優雅，亞麻藍與維羅納綠春意盎然、紫與粉的交錯，像森林裡的果子，不張揚卻很有味道。

▲Swift小牛皮錶帶黑加侖、愛心紅單圈款，各10,900元。



▲Swift小牛皮錶帶白色單圈款10,900元、靛藍色雙圈款15,400元。

目光望向皮革款，一定會被愛心紅吸引，鮮豔搶眼的色澤，戴在手腕上非常聚焦，原本就愛繽紛，大紅毫不違和，如果平時穿著簡單，更需要用配件畫出重點，靛藍、白色則是優雅必備，而黑加侖色無論讓你想起了軟糖或莓果，都有甜甜滋味。

▲AirTag Hermes系列 Swift小牛皮行李提袋吊牌（左）20,990元、Animapolis圖紋印花鑰匙圈10,990元。

AirTag保護套也以柔和配色迎接春天，亞麻藍與灰、混凝土灰與黑，還有唯美的櫻花粉，讓女孩無法抗拒，由波蘭藝術家Jan Bajtlik設計的Animapolis圖案，也被運用在AirTag鑰匙圈，一隻好大的豹在建築後方探出頭、還有馬車、大嘴鳥等等，畫面小小卻精彩非凡。

▲AirTag Hermes系列櫻花粉Swift小牛皮掛飾8,990元（左）、黑灰色行李吊牌12,990元（右）。

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