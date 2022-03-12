墨鏡怎麼挑才對？3大要點缺一不可　抗紫外線、材質都是關鍵

文／C編

春天來了、夏日也不遠了，面對烈日陽光，不管是走在路上還是開車都需要一副好的墨鏡，才能保護眼睛，以下3點是挑選墨鏡的方法，只要按照這些方式選擇，不僅有很好的防護效果，還能為造型大大加分。

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1.紫外線防護係數

紫外線不只會對肌膚造成傷害，也會影響眼球健康，甚至導致視網膜黃斑部病變或是白內障等疾病，所以挑選一支好的墨鏡，最關鍵的要素就是需要有紫外線防護係數，建議挑選有100%阻擋紫外線能力，也就是抗UV指數「UV400」認證，才是最佳。

2.材質輕量化、不易碎裂

一般墨鏡的材質主要分為玻璃、樹脂和PC等3種，建議挑選後兩款的鏡片，雖然表面軟、怕刮傷，但是質量輕，萬一遇到撞擊比較不易碎裂，避免受傷危險。

3.適合自己的臉型

市面上的墨鏡百百種，建議要挑選適合自己臉型的款式，最簡單的法則如圓臉可以挑選方形框、臉型較有稜角優先選擇偏圓一些的設計，都能修飾臉型，甚至達到小臉效果。

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