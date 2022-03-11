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Jennie、Jessica用「小白襪」搭香奈兒　一秒拉長比例、畫面全是腿

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記者王蓁蓁 / 台北報導

可以巧妙增添整體比例的「小白襪」，總能意外成為造型亮點，像是韓女團BLACKPINK成員Jennie出席香奈兒（CHANEL）秋冬大秀時，就穿著一套惹火的中空毛呢套裝，並以黑色高跟鞋搭配蝴蝶結蕾絲白襪，甜辣氛圍隨之迸發 ; 前少女時代成員Jessica早前也以香奈兒平底鞋，加入小白襪，堆疊出復古甜美感。以下就一起把搭配關鍵筆記起來，尤其小隻女們必學！

▲jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie以蕾絲白襪搭配厚底高跟修飾比例。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane）

長度剛好到腳踝上方的襪子，最能在視覺上讓人有比例拉長的效果，不同於常見的襪子搭球鞋，Jennie穿著一身香奈兒中空毛呢套裝，巧妙運用白色蝴蝶結蕾絲襪混搭黑色厚底高跟，讓白襪瞬間成為全黑造型亮點，記憶點超高！此外，還悄悄將她的招牌美腿線條修飾更佳，甜美與復古氣息在火辣穿搭中隨之迸發。

▲Jennie、Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica搭配與襪子同色的香奈兒平底鞋，在視覺上延伸大長腿。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj）

將帶點運動感的白襪加入娃娃鞋中，是Jessica經常使用的穿搭法，不論是穿著甜美的寶寶藍格紋洋裝、還是日常休閒風格，以及溫暖的公主蓬袖針織加丹寧短褲，只見她聰明搭配與襪子同色的香奈兒平底鞋，成功營造層次感外，整體延伸效果超加分，畫面直接被腿全佔滿，個子嬌小的女孩絕對必學！

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關鍵字：

Jennie, Jessica, 香奈兒, 小白襪

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