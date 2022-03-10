韓女偶像剪「短髮」風格大變！粉絲最愛潤娥留長髮、Winter減齡成16歲

文／美人圈

韓國女偶像的髮型經常在網上引起討論，不論是長髮短髮，偶像們的造型呈現截然不同的風格感，短髮的睿恩看起來性感又殺氣，長髮時卻美到像高中生，潤娥則是留了長髮比較受歡迎！一起看看韓國女偶像長髮／短髮對比，看看你比較偏愛哪個造型吧！

韓國女偶像長髮／短髮對比：睿恩

CLC的奶音Rapper睿恩最近留起一頭烏黑亮麗的長髮，稚嫩清純的臉龐加上她水汪汪的大眼睛，粉絲們怎麼可能不融化呢？齊瀏海的造型就像回到18歲的高中少女，期待CLC回歸的那天也能看到她用這個髮型出場！

▲睿恩齊瀏海長髮造型就像回到18歲的高中少女。（圖／IG＠yyyyeeun）

睿恩在《BLACK DRESS》的MV中剪去亮麗的長髮，俐落的造型出場馬上被圈粉，帥氣又兼具魅力真的非常適合短髮！這款短髮造型其實非常看顏值，雖然兩側頭髮可以修飾臉型，不過中分瀏海需要「短額頭」才適合，撐得起來這款短髮的偶像也只有睿恩了！

▲睿恩在《BLACK DRESS》的MV中剪短髮超帥氣。（圖／IG＠yyyyeeun）

韓國女偶像長髮／短髮對比：田小娟

人氣女團(G)I-DLE 的隊長田小娟饒舌功力一流外，現在長髮的模樣兼具性感與氣質於一身，造型百變的她經常在IG上貼出不同人設的照片，有時她是霸氣黑髮女總裁，有時則是金髮芭比、銀髮仙女，各式各樣的長髮都難不倒她。

▲田小娟留過各式各樣的長髮。（圖／IG＠tiny.pretty.j）

田小娟在《PRODUCE101》累積不少名氣，當時長髮的她被批評「有實力沒顏值」、「最醜的練習生」，讓她自信心崩潰，但後來在《Queendom 》她剪去長髮、擺脫酸民，組成(G)I-DLE後也越來越有自信，找到自己的風格！金色的頭髮配上隨性的造型真的非常適合帥氣的小娟。

▲金色短髮配上隨性造型很適合田小娟。（圖／IG＠tiny.pretty.j）

韓國女偶像長髮／短髮對比：Winter

SM女團aespa的Winter長髮看起來非常成熟，許多粉絲發現與少女時代的泰妍有幾分相似！長髮雖然看起來像仙女一樣漂亮，不過無法凸顯Winter完美的五官，也看不太出個人特色，甚至有粉絲覺得長髮時期有點像SHINee的泰民（？）

▲Winter長髮看起來非常成熟。（圖／IG＠winter.aespa）

剪去長髮的Winter年齡直接下修到16歲（XD），看起來更有個性、更高冷，剛剪完就吸引不少網友稱讚：「應該早點剪的！」修齊的髮尾與瀏海更凸顯她精緻的五官，不像泰妍、也不像泰民！剪完短髮的winter有強烈的個人風格，真的超級適合！

▲剪去長髮的winter年齡直接下修到16歲。（圖／IG＠winter.aespa）

韓國女偶像長髮／短髮對比：銀河

說到短髮代表，絕對要提到GFRIEND的銀河！這麼可愛的短髮造型誰不會愛上她呢？微捲的髮尾修飾下巴線條，連空氣瀏海也擋不住她的大眼睛。短髮的銀河氣質滿分，頭上搭配髮飾或帽子看起來都超甜美。

▲GFRIEND銀河微捲的短髮造型很甜美。（圖／IG@rlo.ldl）

長髮的銀河最適合金色的造型，看起來更性感也多了幾分成熟的氛圍！ 同樣都是微捲的造型，短髮和長髮風格反差極大，短髮像是鄰家小女孩，金長髮更有洋娃娃的味道！銀河曾在節目上說過，粉絲們好像都比較喜歡短髮的造型，因此很難把頭髮留長XDDD

▲金色長髮的銀河看起來更性感成熟。（圖／IG@rlo.ldl）

韓國女偶像長髮／短髮對比：潤娥

潤娥經常成為大家的「短髮範本」，率性的短髮造型清新又自然！自然垂墜的髮尾修飾臉部兩側、及肩的長度看起來俐落又減齡，亂翹的弧度再微微露出性感的鎖骨，看起來更俏麗、更知性，這款短髮的造型真的很適合她。

▲潤娥經常成為大家的短髮範本。（圖／IG＠yoona__lim）

不過粉絲們則分為兩派，一派認為率性的短髮才適合潤娥的臉型，另一派覺得長髮才是潤娥的本命髮型！長髮的她也是氣質破表、仙氣滿滿！配上甜美可人的蝴蝶結造型、或是戴上帥氣的棒球帽，不論是長髮飄逸還是肩上中短髮，潤娥可愛的臉蛋都能駕馭！

▲潤娥留長髮更有仙氣。（圖／IG＠yoona__lim）

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