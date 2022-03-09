fb ig video ETtoday search mobile

刷酸前先搞懂！皮膚科醫師解析4種「酸類保養」　第一種還能抗老

>

▲▼ 皮膚科醫師解析4種酸類保養區別。（圖／翻攝ＩＧ）

▲正確使用酸類保養品能幫助減少粉刺痘痘等困擾。（圖／翻攝IG＠aoihamada、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@ahc.official、@rimi_channel

受到台灣氣候悶熱潮濕所影響，不少人都有粉刺閉口、痘痘等困擾，隨著保養知識的普及，越來越多人開始願意嘗試酸類保養品，但酸類這麼多，該選哪種酸類才好？知名皮膚科醫師廖苑利就分享常見的4種酸類保養品，依照個人肌膚狀況、需求來選，才能真正改善肌膚問題。

＃維A酸

維A酸簡單來說，有祛痘抗老等功效，具有抗菌、調節皮脂腺，減少油脂分泌等作用，同時還能抑制自由基的產生。但要注意的是，使用時刺激性偏高，常會有泛紅脫皮等反應，所以建議要薄塗，避免白天使用，且出現不適就要停止使用。

▲▼ 皮膚科醫師解析4種酸類保養區別。（圖／翻攝ＩＧ）

＃杏仁酸

杏仁酸是親脂性果酸，容易與皮膚親合、滲透角質層，報告證實可以幫助抑制皮脂腺、減少出油和減少痘痘，對於粉刺痘痘、角質代謝異常所導致的毛孔粗大等問題都有良好的作用。

＃水楊酸

水楊酸是脂溶性酸類，能融解油脂，減少堆積的角化細胞、清理毛孔粉刺痘痘，有剝脫角質功用，但只能作用在淺表角質層，起到單純治療和阻斷的作用。

▲▼ 皮膚科醫師解析4種酸類保養區別。（圖／翻攝ＩＧ）

＃蘋果酸

蘋果酸中含有天然的潤膚成分，能很容易溶解黏連在乾燥鱗片狀死細胞之間的膠黏物，這樣就能幫助消除皮膚表面上的紋路，讓皮膚變得更嫩白光滑，且富有彈性。

►少吃油炸還不夠！皮膚科醫師推「長痘期間」多吃6種食物助復原

►皮膚科醫師教「正確洗臉」5大關鍵！時間＋水溫控制很重要

►口罩讓你狂長痘、敏感刺痛？皮膚科醫師教「4不5要」保養原則

關鍵字：

保養, 護膚, 酸類, 酸類保養, 刷酸, 水楊酸, 維A酸, 杏仁酸, 蘋果酸, 去角質, 粉刺, 痘痘, 閉口, 角質代謝, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格 星巴克「草莓冷水壺」Q爆！Kate Spade聯名3／15開賣　圓點雨傘好想撐 楊冪火辣豹紋裙「精修照被罵翻」！　網一看生圖狀態更美 孫芸芸也穿了全球洗版「露腰裝」！不科學細腰網跪：20歲身材 星巴克「奶油白托特包」美翻！　金扣＋淺印Logo質感媲美精品 嘉義天成文旅600元就能住！超美建築好拍到手軟　還贈3大玩樂票券 「單身過更爽」星座Top 3 ！　冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面