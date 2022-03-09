刷酸前先搞懂！皮膚科醫師解析4種「酸類保養」　第一種還能抗老

▲正確使用酸類保養品能幫助減少粉刺痘痘等困擾。（圖／翻攝IG＠aoihamada、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@ahc.official、@rimi_channel

受到台灣氣候悶熱潮濕所影響，不少人都有粉刺閉口、痘痘等困擾，隨著保養知識的普及，越來越多人開始願意嘗試酸類保養品，但酸類這麼多，該選哪種酸類才好？知名皮膚科醫師廖苑利就分享常見的4種酸類保養品，依照個人肌膚狀況、需求來選，才能真正改善肌膚問題。

＃維A酸



維A酸簡單來說，有祛痘抗老等功效，具有抗菌、調節皮脂腺，減少油脂分泌等作用，同時還能抑制自由基的產生。但要注意的是，使用時刺激性偏高，常會有泛紅脫皮等反應，所以建議要薄塗，避免白天使用，且出現不適就要停止使用。

＃杏仁酸



杏仁酸是親脂性果酸，容易與皮膚親合、滲透角質層，報告證實可以幫助抑制皮脂腺、減少出油和減少痘痘，對於粉刺痘痘、角質代謝異常所導致的毛孔粗大等問題都有良好的作用。

＃水楊酸



水楊酸是脂溶性酸類，能融解油脂，減少堆積的角化細胞、清理毛孔粉刺痘痘，有剝脫角質功用，但只能作用在淺表角質層，起到單純治療和阻斷的作用。

＃蘋果酸



蘋果酸中含有天然的潤膚成分，能很容易溶解黏連在乾燥鱗片狀死細胞之間的膠黏物，這樣就能幫助消除皮膚表面上的紋路，讓皮膚變得更嫩白光滑，且富有彈性。

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