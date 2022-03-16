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「沙漠色眼影盤」百搭還消腫泡！植村秀九格零廢色、CHANEL美到不行

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文／美人圈

防疫期間雖然戴著口罩，但是精緻眼妝絕不能少！小編特搜了8款2022新推出的「沙漠色眼影盤」，每一款都日常好搭配，更有消腫泡的效果，眼妝新手也能輕易上手，話不多說，趕緊來找屬於你的命定眼影盤吧！

2022新款「沙漠色眼影盤」推薦：植村秀 時尚大師9色眼影盤

植村秀推出這款「時尚大師9色眼影盤」，利用高級冷淡＆沙漠色調組成，將粉霧與金屬光質地融入眼盤。無論是冷色系或暖色系的你都能找到喜歡的美色！簡單利用三色連線，即可完成一款妝容，完全不挑膚色，擦了質感滿分，非常適合新入門眼妝界的新手小白！

▲沙漠色眼影。（圖／美人圈）

▲植村秀 時尚大師9色眼影盤。（圖／植村秀）

2022新款「沙漠色眼影盤」推薦：TOM FORD 高級訂製四格眼盤 #36 TIGER EYE

2022年TOM FORD將眼影質地帶入另一個境界，推出全新眼影質地「水緞絲光」，而這款#36 TIGER EYE以蜜桃及奢華香檳金色為主調，搭配最細膩的水緞絲光，宛如夕陽般金橘光線映射，暖色光澤如流金般細緻完美，既可溫柔少女又可華麗個性，這盤絕對可以無腦購入！

▲沙漠色眼影。（圖／美人圈）

▲TOM FORD 高級訂製四格眼盤。（圖／TOM FORD）

2022新款「沙漠色眼影盤」推薦：CHANEL 香奈兒四色眼影 #747地中海假期

CHANEL春季限量彩妝太燒！這款「 #747地中海假期」，集結大地木質色調，選用絲緞珠光質地，採用指腹即可輕鬆延展。顯色度也很佳，無論是單擦還是疊色，都可以透過層層的堆疊打造出眼妝深邃感！重點是眼影的印花也美到不行，這盤很值得收藏。

▲沙漠色眼影。（圖／美人圈）

▲CHANEL 香奈兒四色眼影。（圖／CHANEL）

2022新款「沙漠色眼影盤」推薦：BOBBI BROWN 極致鑽石眼影 #夢幻石OPALESCENT

BOBBI BROWN這款「極致鑽石眼影」討論度超高啊！以鑽石級4C工藝精雕細琢，為雙眸創造閃耀的細膩光芒。新登場的＃夢幻石OPALESCENT色號，以沙漠色結合最純淨的閃亮光澤、飽和持久好暈染、完美發色延展性，可乾濕兩用，一抹雙眼仙氣爆棚！

▲沙漠色眼影。（圖／美人圈）

▲BOBBI BROWN 極致鑽石眼影。（圖／BOBBI BROWN）

2022新款「沙漠色眼影盤」推薦：EDUTE HOUSE 玩轉色彩迷你眼彩盤 #Loacker01香草

EDUTE HOUSE跟LOACKER威化餅聯名啦！推出一系列可口動人的彩妝，其中這款眼影盤太萌！外型完整還原威化餅，還特別加入限定質地，包括威化酥柔霧面、極細夾心珠光和奶潤動彩亮片，能輕鬆抹出最美眼妝。一共出了三款色系，尤其＃01香草色，是中性裸感色調，更不挑膚色任誰都能駕馭。

▲沙漠色眼影。（圖／美人圈）

▲EDUTE HOUSE 玩轉色彩迷你眼彩盤 #Loacker01香草。（圖／EDUTE HOUSE）

2022新款「沙漠色眼影盤」推薦：FRESHO2 後熟成系列 柔軟沙岸6色眼影盤

FRESHO2新推出的「柔軟沙岸6色眼影盤」，實在絕美啊！精選六色礦物眼彩，有質感霧面及細緻珠光兩種質地。雖是開架，質感卻不馬乎，並且顯色度高好延展、服貼不飛粉，一盤打造極美眼色，輕鬆畫出完美妝容。

▲沙漠色眼影。（圖／美人圈）

▲FRESHO2 後熟成系列 柔軟沙岸6色眼影盤。（圖／FRESHO2）

2022新款「沙漠色眼影盤」推薦：INTEGRATE 三度漸層光綻眼影盒 #GR701

INTEGRATE的眼影盤一直是新手必備品，一盤中含有珠光色、重點色及過度色，可以火速完妝！#GR701是偏綠棕色調的眼影，好搭配的漸層色能貼合眼窩，還能依據不同場合選擇亮眼質感粉末，是一款一年四季都百搭的眼影。

▲沙漠色眼影。（圖／美人圈）

▲INTEGRATE 三度漸層光綻眼影盒 #GR701。（圖／INTEGRATE）

2022新款「沙漠色眼影盤」推薦：NARS 4色眼彩盤 #MOJAVE

NARS的四色眼影盤都美瘋！這款#MOJAVE是極簡日常沙色調，有三種近乎完美的超細緻質地，包括柔霧、光澤和閃耀，由絕美的暖黃金棕，搭配閃耀銀灰、濃黑可可，完全零廢色超實用！無論是日常妝或微性感輕煙燻眼妝都沒問題，一抹瞬間即刻放電。

▲沙漠色眼影。（圖／美人圈）

▲NARS 4色眼彩盤 #MOJAVE。（圖／NARS）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眼影, 眼影盤, 眼妝, 沙漠色

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