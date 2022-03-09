口罩肌泛紅、搔癢？皮膚科醫師教「4不5要」：敷面膜小心發炎更嚴重

記者李薇／台北報導

面對後疫情時代的來臨，出門可能都需要戴著口罩，暫時無法解封，但肌膚因此悶出病來，也讓人相當困擾，高雄長庚醫院皮膚科主治醫師曾涵琪就提出「4不5要」守則，建議肌膚狀況多或是容易敏感的人，可以按照這樣的方式呵護出完美膚質。

4不守則：

1.不要繁複保養

面臨痘痘、泛紅、發癢等多重的肌膚問題，很多人的反應的就是抹這抹那，這樣反而很容易讓肌膚變得更加嚴重，建議可以挑選多重功效的保濕產品，簡化保養步驟，才能讓肌膚好轉。

2.不用刺激成分

避免使用刺激成分的潔顏、保養品，以免造成肌膚更多敏感，像是比較刺激的酸類、香料、防腐劑都是應該盡量減少使用的成分，可以挑選比較溫和的保濕成分，來舒緩肌膚狀態。

3.不用熱水洗臉

洗臉、洗手已經成為後疫情時代重要的清潔程序，但要注意避免過高的水溫，會破壞肌膚的皮脂膜，造成保護力下降，當然敏感、泛紅、發癢就會跟著來。

4.不過度使用面膜

當肌膚出現問題的時候，很多人都曉得要「保濕」，就會乾脆使用面膜來加強皮脂膜的修護，但這樣反而會造成肌膚過悶的狀況，而且面膜成分相對一些保養品複雜得多，會造成肌膚發炎問題更加嚴重，絕對要慎選。

5要守則：

1.即時保濕修護

建議選用有修護、保濕功效的單品，來舒緩呵護肌膚屏障功能，改善肌膚發炎或是不適症狀。

2.定時清潔

每日早晚定時清潔，避免油脂、唾液、汗水殘留肌膚，也會造成皮脂膜的損害。

3.早晚防曬

多數人覺得已經有戴口罩，就不需要防曬，但其實仍然需要，因為紫外線也是造成肌膚敏感的重要關鍵，天天防曬並且隨時補擦，可以避免紫外線刺激。

4.更換不過度壓迫



拋棄式的口罩要天天更換，除了是避免防護力下降之外，也可以減少裡面的唾液混合灰塵造成肌膚敏感，同時佩戴的時候不要過度壓迫。

5.諮詢治療

當肌膚出現嚴重不適或是紅腫刺癢等肌膚問題時，應該盡快諮詢專業的皮膚科醫師，切莫聽信網路偏方或是延誤就診，以免引發嚴重的後遺症。

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