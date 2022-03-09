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巴黎必去景點+2！BURBERRY、DIOR全新完工店舖太漂亮、太好逛

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記者王則絲／綜合報導

雖然險峻的疫情時代尚未落幕，但是眼看國際間的旅行已指日可待，今天介紹兩個法國巴黎新增的時髦景點，日後若有機會悠遊歐洲的話，一定要列入造訪清單。一是BURBERRY於巴黎聖多諾黑街開幕的全新旗艦店，整間店披掛招牌格紋外觀，簡直太漂亮，另一是DIOR歷經2年修繕的蒙田30總店，終於重新開幕了，不只有得逛、有得吃，還能住宿。

▲BURBERRY聖多諾黑旗艦店。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY於巴黎聖多諾黑街落成全新旗艦店。（圖／品牌提供）

BURBERRY位於巴黎聖多諾黑街落成的全新旗艦店，其實創辦人Thomas Burberry早在1909年時就在此開張了第一間國際店面，穿越百年後，這裡打造成了連結品牌過去、現在與未來的新家。

▲BURBERRY聖多諾黑旗艦店。（圖／品牌提供）

旗艦店由知名建築師Vincenzo de Cotiis操刀設計，將經典格紋重新詮釋，融入方格天花板、格紋磁磚，並透過鏡面製造開放空間的效果，營造奢華、現代感，而像這樣以蜜金色、黑、白與紅棕色調組合而成的店裝，是否有些熟悉？沒錯，日前於台北信義新天地A4開幕的女裝專門店，亦是以相同概念裝潢而成。

BURBERRY全新旗艦店共有5層樓，一樓為最新男、女裝區域，二樓專為男裝設計，三樓則是女裝專區，四、五樓是以獨立私人空間呈現，為全球最大的VIP室。

▲BURBERRY聖多諾黑旗艦店。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY聖多諾黑旗艦店。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY巴黎聖多諾黑全新旗艦店店舖細節。（圖／品牌提供）

DIOR蒙田30總店（DIOR 30 Montaigne）在歷經2年修繕工程後，終於在本月重新開幕。這座原名為「hôtel particulier」的傳奇宅邸，自 1946 年開始成為 Christian Dior 的總部，在此地上誕生了許多曠世作品，而75年後，這座總面積超過1,000平方公尺（約302坪）的七層樓建築，以全新面貌重生。

▲DIOR蒙田30總點重新開幕。（圖／品牌提供）

▲DIOR蒙田30總店在歷經2年修繕工程後，在本月重新開幕。（圖／品牌提供）

全新總店由建築師Peter Marino雕琢而成，龐大空間中囊括了眾多功能區域，不只有最完善品項的精品店可以逛，美妝類別、香水和保養品設有專屬空間，還能在Le Restaurant Monsieur Dior餐廳、La Pâtisserie Dior甜點坊享用高級餐點，另外，體驗住宿的服務，更是讓時尚迷超心動！特別的是，DIOR首次於蒙田大道 30 號內設立高級珠寶工坊，體現品牌的卓越品質，且內部設有三座花園，隨便一個角落都美成一幅畫。

▲DIOR蒙田30總點重新開幕。（圖／品牌提供）

▲DIOR蒙田30總點重新開幕。（圖／品牌提供）

▲DIOR蒙田30總點重新開幕。（圖／品牌提供）

▲DIOR蒙田30總點重新開幕。（圖／品牌提供）

▲DIOR蒙田30總點重新開幕。（圖／品牌提供）

▲DIOR蒙田30總店內部豐富的體驗空間。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

法國, 巴黎, BURBERRY, DIOR, 聖多諾黑, BURBERRY旗艦店, DIOR蒙田30總店, DIOR總店

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