總是留不住錢？網搜「5個實用方法」，讓你降低購物慾

▲管住購物慾是理財的第一步。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

月初才領薪水，還沒月底就吃緊？領到薪水就想花錢，心情不好時，更想花錢來犒賞自己，但是滿足了需求，卻讓口袋空空，《ET FASHION》以下盤點5個降低購買慾的5個小技巧，讓你守住薪水。

#整理收納

每次逛街總覺得少一件衣服，回家後才發現有類似款，建議在購物前，先把衣櫃整理一遍，將衣服依照顏色或是款式掛好，下次就不會再買到撞款撞色的衣服，整理收納絕對是降低購物好方法，將錢花在精準的地方。

#記帳習慣

每個月認真記錄自己的消費和金錢去向，這樣更能好好管理金錢，避免不必要的開支，到了月底檢視一下自己的錢究竟去了哪裡，對於下個月的花費和規劃也會較有頭緒。

#不要超支消費

小額支付或是刷卡消費非常方便，但也就是因為方便，總讓人陷入超支消費而不自知，要減低購物慾，就從現金消費做起，當皮包內金額不足，連亂花錢的念頭想都不敢想。

#定期投資儲蓄

每個月定期定額儲蓄或是投資，一發薪水就將預先扣除，當每個月的固定花費變少，每一筆消費就更該精打細算，才不怕月底透支。

#移除不必要的購物app

你手機也下載很多購物app嗎？隨手滑滑就能輕鬆下單，建議花時間檢視一下自己的購物app，把不需要的刪除，留下必要的就好，這樣能減少亂買的機率。