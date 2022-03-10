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羅伯派汀森罕見「梳油頭」宣傳《蝙蝠俠》　網笑：太整齊認不出來

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記者王蓁蓁 / 外電報導

由羅伯派汀森（Robert Pattinson）演出的新版《蝙蝠俠》（The Batman）在台上映首周票房就突破5千萬元，前陣子他攜手「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）現身電影美國紐約首映會，柔伊一身「貓咪緊身禮服」加上胸前一路開到肚臍的深V設計，辣翻全場，而以全黑排扣大衣亮相的羅伯派汀森，罕見梳起帥氣逼人的整齊油頭，顏值再度開外掛，卻讓不少網友歪樓直呼：「髮型太整齊差點沒認出來」、「頭髮不夠亂絕對不是本人」。

▲蝙蝠俠 。（圖／路透社、翻攝IG）

▲蝙蝠俠 。（圖／翻攝IG）

▲羅伯派汀森顛覆過往不羈形象罕見以整齊油頭亮相《蝙蝠俠》電影首映。（圖 / 路透社、翻攝IG@dudewithsign )

▲Robert Pattinson 。（圖／翻攝路透社、美聯社）

▲羅伯派汀森過去頹廢又不羈的蓬亂髮型深植人心。（圖 / 達志影像、美聯社）

羅伯派汀森頹廢又不羈的形象深植人心，從私下、公開場合到雜誌大片中，都看見他不修邊幅的狂亂髮型與鬍渣造型，這回電影首映會，竟罕見將頭髮梳成整齊油頭，並穿著一身帥氣逼人的TOM FORD全黑西裝，搭配雙排扣大衣，不只顛覆了過去大家對他的印象，也再度刷新他的顏值高度，不過也讓不少網友笑稱：「這誰」、「真的沒認出來」、「比彗星還罕見」。

▲蝙蝠俠 。（圖／路透社、翻攝IG）

▲「貓女」柔伊克拉維茲選穿Oscar de la Renta的全黑貓咪禮服亮相紅毯。（圖 / 路透社）

在《蝙蝠俠》電影中辣到不行的「貓女」柔伊克拉維茲，則選穿Oscar de la Renta的全黑長禮服亮相紅毯，好身材在緊身剪裁下展露無遺，胸前的可愛貓咪與一路開到肚臍的深V，意外形成反差，又辣又Q，僅用幾條細線連接的鏤空設計，大膽挑戰危險尺度，性感姿態瞬間成為紅毯鎂光燈焦點。

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關鍵字：

羅伯派汀森, Robert Pattinson, 蝙蝠俠, The Batman, 柔伊克拉維茲, Zoe Kravitz

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