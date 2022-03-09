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營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單！能吃4餐、外食族也能輕鬆做

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▲▼ 營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享外食族也能簡單完成的一日清爽餐菜單。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人減肥、控制體重時，都會透過控制一日攝取熱量來達成，但有些食物的熱量不好掌握，難以計算，或是設定了熱量目標卻不知道該分配才好。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了一套「1500大卡清爽餐」的一日份菜單，不僅加上點心共有4餐能吃，菜單內容更是利用超商及一般小吃店就能找到的食物，讓外食族也能輕鬆簡單完成。

▲▼ 營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單。（圖／翻攝unsplash,pexels）

首先，蕭瑋霖表示，想減少飲食負擔，最主要就是控制好碳水化合物的攝取，而這次分享的一日份清爽餐菜單中，米粉及水果是碳水化合物的主要來源，剩餘1/3的食物都是豆、魚、蛋、肉及乳品為主，以增加整體蛋白質攝取。

＃早餐

無加糖豆漿400ml（240Kcal）＋茶葉蛋2顆（150Kcal）＋蘋果1顆（60Kcal）。

豆漿及茶葉蛋是重要的蛋白質食物，而皮果的水果纖維，可以提供滿足感。

＃午餐

統一調和米粉（251 Kcal）＋炒青菜150g（120 Kcal）＋滷雞腿一隻（190 Kcal）。

統一調和米粉（肉燥風味）很方便，熱水一沖就能享用，而米粉是非油炸麵體，也不像一般泡麵負擔這麼大，再搭配上炒青菜、滷雞腿，就能營養又好吃。

＃點心

奇異果1.5顆（60Kcal）＋果凍（0 Kcal）＋優酪乳206ml（119 Kcal）。

奇異果含有豐富維生素C、膳食纖維，搭配上零卡果凍及優酪乳，讓點心餐也可以吃得很多元。

＃晚餐

鹽麴雞腿時蔬沙拉餐（235 Kcal）＋完熟番茄蔬菜湯（166 Kcal）。

晚餐選擇輕食沙拉加上蔬菜湯，再次增加整日膳食纖維攝取。但要注意的是湯的鈉含量，建議湯淺嘗就好，

▲▼ 營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後，蕭瑋霖也補充，如果男性覺得這套菜單份量太少，可以再增加一些豆魚蛋肉類的食物，往肉品多挑一兩份來吃也是可以的。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 熱量控制, 清爽餐, 菜單 , 外食族, 營養師

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