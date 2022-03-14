包・開箱／孫芸芸、金世正搶拎MIU MIU方包　小巧卻有魔術大空間！

記者王則絲／台北報導

最近時尚圈裡MIU MIU的「露腰裝」曝光率超高，全球的女星都搶著穿，今年春夏除了這套露腰裝，爆款手袋部分的話，就是這顆「MIU MIU方包」了。日前台灣名媛孫芸芸、韓女星金世正⋯⋯等名人都拎上了一款MIU MIU壓紋手袋，今日《ET FASHION》就來帶大家近賞，另外還加碼開箱超可愛的「雲朵包」，一起來看看。

▲孫芸芸、金世正都背上MIU MIU春夏新款小方包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、@clean_0828）



MIU MIU 2022春夏系列推出了這款延續經典款式設計的小方包，遠觀看似低調簡單，但其實素面皮革上有滿滿的MIU MIU標誌浮印，立體紋路的手感很特別，有別於孫芸芸、金世正手中的黑色款式，給人一種叛逆的精神，本次示範的奶茶色則是溫柔淡雅，拿在手上氣質瞬間迸發。

▲MIU MIU壓紋皮革手袋，NT＄70,000。（圖／記者王則絲攝）



值得一提的是，這款MIU MIU小方包看似小巧，但卻不像一般小包一樣「廢」，它以拉鍊方式開包，可以一路拉到底端之外，內部彷彿是魔術大空間，因側邊用了大面積的布料連接，所以整個手袋可以「打超開」，加上方正包型，容量實是十分驚人。

▲MIU MIU小方包可以「打超開」，容量驚人之外也更方便拿取物品。（圖／記者王則絲攝）



本次加碼開箱另一款皺皺「雲朵包」，採用MIU MIU經典不敗的Matelassé人字紋皺摺元素打造，填充至柔軟的觸感，搭配上輕盈的尼龍材質，組合而成超療癒的外型，側邊還掛著一顆同色系的多功能小包，可以拿來裝耳機、零錢、飾品，或純粹裝飾用也很可愛，總共推出非常多種顏色，包括嫩粉色、粉藍色還有亮眼的綠色和黃色。

▲MIU MIU人字紋再生尼龍肩背包，NT＄60,000。（圖／記者王則絲攝）

▲超柔軟的「雲朵包」側邊還掛有一個多功能小包，可愛爆表。（圖／記者王則絲攝）

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