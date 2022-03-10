宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王

▲宋慧喬頭戴Chaumet Dentelle de Lumière鑽石冠冕，展現女王氣勢。（圖／Chaumet提供）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬為法國珠寶品牌Chaumet品牌大使，近期戴上鑽石珠寶拍攝宣傳照，換上低胸黑色禮服小露事業線，搭配Chaumet鑽石冠冕、可轉換式項鍊，完美示範「高級性感」，也展露女王氣勢，狀態好到讓網友驚呼「根本看不出已40歲」。

▲宋慧喬是FENDI南韓品牌大使，曾為Peekaboo包款拍攝宣傳照。（圖／FENDI提供）

宋慧喬在亞洲演藝圈知名度高，是女神級人物，因此深受時尚圈寵愛，代言接不停，一線品牌如義大利時尚品牌FENDI、珠寶品牌Chaumet都邀她擔任品牌大使。從最新Chaumet形象照可見，她駕馭起奢華珠寶自帶氣場，舉手投足盡顯自信與優雅。

▲宋慧喬以低胸禮服搭配Chaumet Promenades Impériales可轉換式項鍊，垂墜16.31克拉來自錫蘭、呈「日落黃昏」色的梨形帕帕拉恰藍寶石。

冠冕是Chaumet最著名的設計之一，此次宋慧喬所戴的Dentelle de Lumière冠冕藉由一顆顆美鑽勾勒出簡潔的網格輪廓，風格摩登；她還換戴可轉換式的Promenades Impériales項鍊，鑲嵌16.42克拉來自錫蘭、呈現「日落黃昏」色的梨形帕帕拉恰藍寶石，恰好落於她的胸前；第三套造型則是身著斜肩黑裝，搭配Joséphine Aigrette Impériale項鍊，相當迷人。

▲宋慧喬佩戴Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 白金鑽石項鍊。



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