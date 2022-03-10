風・Luxury／靈蛇珠寶錶轉方向招搖　歸功首亮相迷你盒狀機械機芯

▲寶格麗搭載世界最小機芯Piccolissimo自製機械機芯Serpenti Misteriosi珠寶神秘腕錶鑽石款（上），藍色漆藝與鑽石款。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

正在台北舉行的寶格麗（BVLGARI）MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕錶展，除了珠寶精采，珠寶錶也讓人目不暇給，年度話題之作為搭載世上最小機芯之一BVL100 Piccolissimo自製機械機芯的Serpenti Misteriosi神秘錶，機芯直徑僅12.30 毫米、厚度 2.50 毫米，隱藏於靈蛇造型的頭部，按下蛇信即可開啟鑲滿寶石的蛇首錶蓋，最令人驚艷是拜機芯盒狀構造之賜，可以輕鬆拆下錶盤並轉換方向。

▲寶格麗Serpenti Misteriosi珠寶錶的蛇首由鑲鑽錶盤與機芯組成的盒狀構造，可以輕鬆拆下並轉換方向。

小巧的機械機芯，為珠寶錶設計帶來無限可能，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）1929年推出的101型手動上鍊機芯，長僅14毫米、寬不到5毫米，重量僅1克，是歷史最悠久且未中斷生產的傳奇機芯之一，近百年來持續推出細緻優雅的手鍊錶。同屬歷峰（Richemont）集團的卡地亞（Cartier），也採用迷你機芯創作無數獨一無二的頂級珠寶錶，無論是細如手鍊的鑲鑽款、華美的祖母綠珠鍊錶，上面再裝飾姿態靈動的美洲豹，擄獲貴婦的心。

▲卡地亞搭載全球最小的手動上鍊機械機芯的美洲豹珠寶錶。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）





▲卡地亞猶如手環的美洲豹祖母綠圓珠珠寶錶。



蛇則是寶格麗的標誌性設計，因此首度發布的小尺寸機械機芯，率先裝載於Serpenti Misteriosi神秘錶上；此外，品牌也強調設計感與珠寶鑲嵌工藝，登台亮相的「巴洛克靈蛇」Serpenti Barocko神秘錶，華美造型發想自巴洛克風格的花園階梯，因此在螺旋雕花的金屬手環上，鑲嵌美鑽與繽紛彩色寶石，讓人目眩神迷。

▲寶格麗「巴洛克靈蛇」Serpenti Barocko頂級彩寶神秘腕錶。

寶格麗也為複雜功能錶換上新裝，第一次曝光的Octo Roma Barocko Finissimo Tourbillon 巴洛克超薄陀飛輪神秘腕錶，錶蓋採巴洛克風格的螺旋裝飾，共鑲嵌6顆橢圓形、梨形與圓形切割帕拉依巴碧璽、8顆橢圓形、梨形與圓形切割藍寶石、8顆圓形切割祖母綠以及247顆長棍形和圓形明亮切割鑽石，掀開華麗至極的錶蓋，才顯露精密的陀飛輪裝置，精湛的鐘錶與珠寶工藝相輔相成，不斷創造驚喜。

▲寶格麗Octo Roma Barocko超薄陀飛輪彩寶腕錶。

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