fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／靈蛇珠寶錶轉方向招搖　歸功首亮相迷你盒狀機械機芯

>

▲▼BVLGARI,Cariter 。（圖／公關照）

▲寶格麗搭載世界最小機芯Piccolissimo自製機械機芯Serpenti Misteriosi珠寶神秘腕錶鑽石款（上），藍色漆藝與鑽石款。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

正在台北舉行的寶格麗（BVLGARI）MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕錶展，除了珠寶精采，珠寶錶也讓人目不暇給，年度話題之作為搭載世上最小機芯之一BVL100 Piccolissimo自製機械機芯的Serpenti Misteriosi神秘錶，機芯直徑僅12.30 毫米、厚度 2.50 毫米，隱藏於靈蛇造型的頭部，按下蛇信即可開啟鑲滿寶石的蛇首錶蓋，最令人驚艷是拜機芯盒狀構造之賜，可以輕鬆拆下錶盤並轉換方向。

▲▼BVLGARI,Cariter 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Misteriosi珠寶錶的蛇首由鑲鑽錶盤與機芯組成的盒狀構造，可以輕鬆拆下並轉換方向。

小巧的機械機芯，為珠寶錶設計帶來無限可能，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）1929年推出的101型手動上鍊機芯，長僅14毫米、寬不到5毫米，重量僅1克，是歷史最悠久且未中斷生產的傳奇機芯之一，近百年來持續推出細緻優雅的手鍊錶。同屬歷峰（Richemont）集團的卡地亞（Cartier），也採用迷你機芯創作無數獨一無二的頂級珠寶錶，無論是細如手鍊的鑲鑽款、華美的祖母綠珠鍊錶，上面再裝飾姿態靈動的美洲豹，擄獲貴婦的心。

▲▼BVLGARI,Cariter 。（圖／公關照）

▲卡地亞搭載全球最小的手動上鍊機械機芯的美洲豹珠寶錶。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）

▲▼BVLGARI,Cariter 。（圖／公關照）

▲卡地亞猶如手環的美洲豹祖母綠圓珠珠寶錶。

蛇則是寶格麗的標誌性設計，因此首度發布的小尺寸機械機芯，率先裝載於Serpenti Misteriosi神秘錶上；此外，品牌也強調設計感與珠寶鑲嵌工藝，登台亮相的「巴洛克靈蛇」Serpenti Barocko神秘錶，華美造型發想自巴洛克風格的花園階梯，因此在螺旋雕花的金屬手環上，鑲嵌美鑽與繽紛彩色寶石，讓人目眩神迷。

▲▼BVLGARI,Cariter 。（圖／公關照）

▲寶格麗「巴洛克靈蛇」Serpenti Barocko頂級彩寶神秘腕錶。

寶格麗也為複雜功能錶換上新裝，第一次曝光的Octo Roma Barocko Finissimo Tourbillon 巴洛克超薄陀飛輪神秘腕錶，錶蓋採巴洛克風格的螺旋裝飾，共鑲嵌6顆橢圓形、梨形與圓形切割帕拉依巴碧璽、8顆橢圓形、梨形與圓形切割藍寶石、8顆圓形切割祖母綠以及247顆長棍形和圓形明亮切割鑽石，掀開華麗至極的錶蓋，才顯露精密的陀飛輪裝置，精湛的鐘錶與珠寶工藝相輔相成，不斷創造驚喜。

▲▼BVLGARI,Cariter 。（圖／公關照）

▲寶格麗Octo Roma Barocko超薄陀飛輪彩寶腕錶。

►「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰

►黃K金強勢回歸　寶格麗蛇錶領風潮、黑面對比更強烈

關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, Cartier, 卡地亞, 風Luxury

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰

「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰

「錶王」、AP最夯的運動錶Melody都有　抱愛犬露一手95萬名錶

「錶王」、AP最夯的運動錶Melody都有　抱愛犬露一手95萬名錶

歐米茄把錶置於馬里亞納海溝測試　防水6,000米超狂

歐米茄把錶置於馬里亞納海溝測試　防水6,000米超狂

時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」 ROSÉ辣腿全都露PK同團Lisa　確診後狂曬美照問候粉絲 三色珍珠排排站像「彩色泡泡」超萌Q　TASAKI首推耳骨夾 林心如早餐分量大到驚人　絕佳狀態比「Rose媽媽」時期還瘦 戴繽紛首飾鼓舞自己　三色菫、蝴蝶設計迎春 愛馬仕開先例矽晶圓當錶盤　落日餘暉圖案好詩意 Tiffany史上最貴鑽石將登台　重80克拉、推估身價8.4億

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面