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痘痘肌快吃！皮膚科醫師曝8種「去痘蔬菜」　番茄還能美白抗氧化

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▲▼ 8種抗痘又抗氧的蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲皮膚科醫師分享對抗痘有幫助的8種蔬菜。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@sachi_fujii_official

抗痘、去粉刺可說是永不退燒的保養話題，不少人即使努力清潔、保養，還是深受痘痘所擾。知名皮膚科醫師廖苑利就推薦痘痘肌人可以多吃8種去痘、抗氧化的蔬菜，能緩解出油情況、消痘，還有助於滋潤、嫩白肌膚，抗痘同時抗老美顏。

▲▼ 8種抗痘又抗氧的蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃胡蘿蔔

胡蘿蔔含有豐富的胡蘿蔔素，具有高抗氧化力，能有效清除皮膚多餘角質，緩解出油情況，同時減少痘痘生成的環境。

＃冬瓜

富含豐富的維生素，且含有油酸與氨基酸，能抑制身體豬的黑色素細胞活性，進而起到去痘美白的效果。

▲▼ 8種抗痘又抗氧的蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃番茄

番茄富有的茄紅素有很好的抗氧化作用，能幫助減少皮膚中自由基的破壞，有效改善痘痘，還有助於美白。

＃苦瓜

苦瓜雖然苦，但降火功效很強，且含有豐富的維生素B1和礦物質，對滋潤保濕皮膚和去痘有很大的幫助。

▲▼ 8種抗痘又抗氧的蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃黃瓜

含有豐富的維生素和鉀鹽，能夠讓肌膚變得水潤，常常食用能幫助消痘，使肌膚變得嫩白。

＃白菜

含有豐富的維生素A、B、E和鋅，是抗氧化的重要飲食之一，能夠防止皮膚變乾、減少粗糙，並預防痘痘。

▲▼ 8種抗痘又抗氧的蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃綠花椰

綠花椰含有豐富的抗壞血酸＋維生素C，能夠提升皮膚的抗氧化能力，去黃提亮，同時對於痘痘有很好的緩解作用。

＃芹菜

芹菜能很好的幫助腸胃蠕動消化，進而減少、預防痘痘的產生。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗氧化, 抗痘, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 飲食, 食物, 蔬菜, 改善, 預防, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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