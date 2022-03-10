防癌又抗老！營養師激推「6款紫色食物」，讓你越吃越年輕

▲紫色食物對身體好處多多。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大、作息不正常，使得老化提前報到，營養師朱瑞君分享，紫色的花青素不單是美麗的天然色素，也帶有很強的抗氧化力，有利減少自由基傷害，降低身體發炎、通暢新陳代謝，幫助防癌、抗老。

#藍莓

藍莓是超級食物之一，適當補充有助改善血液循環，剷除腹部脂肪。藍莓外表有天然果粉，可安心食用，可置於密封容器保存，冷藏和冷凍相當方便。

#紫葡萄

紫葡萄營養多多，有助於抗老、抗肥胖，快速補充能量，建議腸胃健康者，帶皮一起吃更好。建議可以用紙巾包起來，放置冷藏室即可。

#茄子

茄子熱量低，不只是減重好物，更能美肌同時防止老化，建議可放入塑膠袋於冷藏室保存，但茄子不耐低溫，冷藏太久會變硬。

#紫薯

紫薯有助好菌生長，護胃黏膜、幫助排便，是許多女星們的減重的主食，腸胃健康者建議帶皮吃。保存方式可用報紙包好放在紙箱中，置於陰涼處。

#紫洋蔥

有助於抗過敏、調節免疫，降低發炎反應。保存方式很簡單，放置於陰涼通風處即可。

#紫米

營養多元豐富，補血益氣、暖脾胃的功效，可倒入密封罐中保存，置於冷藏室，以免長蟲或氧化。

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