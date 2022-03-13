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冰雪奇緣Ｘ施華洛世奇雪花項鍊美翻　戴上回頭率爆表

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文／C編

飾品總讓女孩無法抗拒，讓造型有亮點、戴上心情會超好，「Her森森」推出「迪士尼飾品」特賣，多款迪士尼卡通圖案的耳環、項鍊、手鍊等等，閃閃的水晶光芒，夢幻又耀眼，滿足少女心，其中冰雪奇緣雪花項鍊更是與SWAROVSKI（施華洛世奇）合作，效果迷人。

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▲迪士尼,飾品,項鍊,耳釘,耳環,Her森森,。（圖／Her）

▲迪士尼 冰雪奇緣 施華洛世奇水晶雪花項鍊，售價3090元、特價2122元，點我購買

迪士尼 冰雪奇緣 施華洛世奇水晶雪花項鍊，售價3090元、特價2122元

《冰雪奇緣》可以說是近年最受歡迎的迪士尼動畫之一，劇情中延伸出來的雪花，看起來奢華又大器，採用高品質925純銀打造、鑲嵌施華洛世奇水晶，隨著佩戴者的一舉一動，都會散發出閃閃的光澤，細緻又別出心裁。

迪士尼 小飛象鍍14K白金耳釘，售價1790元、特價1022元

小飛象的可愛模樣，擄獲許多人心，這次推出一定要手刀搶，材質為鍍14K白金，可以常保光澤與質感，超小巧的耳釘不管是約會還是上班都可以戴，讓穿搭增添巧思。 

迪士尼 米奇幻想曲魔法師學徒系列水晶巫師帽鍍14K金耳釘，售價1890元、特價1222元

採用鍍14K金鑲嵌藍色水晶，讓巫師帽看起來閃耀又奢華，喜歡魔法元素的妳絕對不能錯過，小巧的設計搭配牛仔褲或是洋裝都好看，輕鬆增添穿搭細節。

迪士尼 閃耀米奇鍍14K金水晶耳釘-玫瑰金，售價2090元、特價1222元

玫瑰金飾品很受歡迎，不僅適合亞洲人的膚色，更是可以襯托出好氣色，這款閃耀米奇鍍14K金水晶耳釘，是經典的米奇款式，搭配三顆水晶，讓人在一舉一動間都可以散發出細緻的光芒。

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▲迪士尼,飾品,項鍊,耳釘,耳環,Her森森,。（圖／Her）

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迪士尼 米奇經典墜飾手鍊-玫瑰金，售價1890元、特價1122元

把米奇經典代表性的大頭、手套、鞋子、褲子，設計成綴飾，戴在手上小巧又可愛，玫瑰金的顏色更是可以襯托出肌膚的白皙，很適合各種膚色的女孩，高品質鍍14K玫瑰金可以常保色澤，展現出女性的柔美。

關鍵字：

迪士尼, 飾品, 項鍊, 耳釘, 耳環, Her森森

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