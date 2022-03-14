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熱銷百台！大同瞬熱淨飲機激殺5折　熱水3秒就有、泡麵不用等

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文／C編

在外租屋的小資族或是有寶寶的媽媽們，如果每次想吃泡麵或是沖牛奶都要重新煮水，是非常麻煩的事，「Her森森」推出「大同 2.0L瞬熱淨飲機」，原價4990元、特價2490元，比5折還低，熱銷百台，飲食需要熱水再也不難。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲大同,瞬熱淨飲機,淨飲機,飲水機,熱水器,Her森森,。（圖／Her）

▲大同 2.0L瞬熱淨飲機（TLK-H2000EA），原價4990元、特價2490元，點我購買

大同2.0L瞬熱淨飲機最厲害的地方，就是具備3秒瞬熱功能，想喝熱水、泡泡麵、泡奶，不用再等待長久的加熱時間，可以說是一鍵就有熱水可以用，而且待機功率僅消耗0.57瓦，比起一般電熱水瓶，可以省下將近80%的電費，非常划算。

不僅僅是加熱時間短，它更是一台符合各種要求的淨飲機，配有高效活性碳濾芯，隨貨就會附贈，可以過濾重金屬、六價鉻、汞、鉛等雜質，甚至可以安裝市面他牌的濾芯，補充耗材更方便。

另外，當然還有定量出水、水溫選擇等功能，不管是泡茶、泡奶、泡咖啡都可以輕鬆選擇，介面一目了然，同時提供常溫水，獨立機身可以輕巧搬移，無管線、不需要安裝，而且小巧的設計不佔空間。

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▲大同,瞬熱淨飲機,淨飲機,飲水機,熱水器,Her森森,。（圖／Her）

▲大同 2.0L瞬熱淨飲機（TLK-H2000EA），原價4990元、特價2490元，點我購買

「Her森森」推出「大同 2.0L瞬熱淨飲機」，原價4990元、特價2490元，簡約白色的設計，可以融合進各種家庭情境，圓形具有設計感的機型，還能打造出精緻奢華的居家時尚，絕對必買。

關鍵字：

大同, 瞬熱淨飲機, 淨飲機, 飲水機, 熱水器, Her森森

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