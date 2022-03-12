「新北永和」巷子藏盡各種美食！脆脆皮螺螄粉、牽絲起司雞蛋糕必吃

圖、文／MENU美食誌

鹹食、甜食、在地料理、異國料理，通通不踩雷，早餐到宵夜一篇搞定！

阿爸の芋圓永和總店

保平路18巷1號

必點招牌芋見泥蔗片冰，以蔗片冰鋪底，上面是芋泥球、芋泥漿、芋圓、白玉湯圓、魚卵粉圓及小薏仁，獨特燻香及清甜綿脆口感，有別於傳統的剉冰口味，讓人一吃就愛上！

▲阿爸の芋圓永和總店（圖／美食客提供）

小螺波 XIAO LUO BO

永和路二段68號

主打廣西柳州螺螄粉的餐廳，脆皮燒肉切得薄的脆脆皮螺螄粉，螺螄粉吃起來帶有彈性，用料很豐富，每一口都可以吃到配料，湯頭微酸又麻又辣！

▲小螺波 XIAO LUO BO（圖／美食客水冶玄提供）

竹林雞肉

竹林路39巷13號

必點店家招牌銷魂雞飯，雞肉料理的十分軟嫩，水潤多汁完全不會乾柴，拌上荷包蛋的半熟蛋黃，實在是令人銷魂的美味，讓人一口接一口停不下來！

▲竹林雞肉（圖／美食客Ching Lai提供）

無名雞蛋糕

永和路一段212號

只賣原味、起司兩種口味的雞蛋糕。必點一條雞蛋糕放了兩塊起司的起司雞蛋糕，外酥內軟，蛋香、奶香跟起司香滿溢在口中。每人限買兩份，不能預定且只能現場排隊。

▲無名雞蛋糕（圖／美食客N提供）

牛下來牛滷飯

保平路5號

必吃口水牛下來招牌牛滷飯，使用花東池上米煮至粒粒分明，再淋上獨門老滷汁、手切帶筋精選台灣牛，搭配新鮮花椰菜及特選泡菜，把蛋黃戳破後跟牛滷汁拌在一起，大口享用超過癮！

▲牛下來牛滷飯（圖／美食客Yiiii Chun提供）

減點糖LESSSUGAR

保福路二段41號

除了蛋糕櫃的蛋糕，也有賣一些常溫小點、跟蛋糕的裝飾。一次可以享用三種不同型態的抹茶三重奏，濃郁又充滿微苦茶韻的抹茶搭配酸甜多汁的草莓，口感相當豐富！

▲減點糖LESSSUGAR（圖／美食客抹茶阿3 ఠఠ్రఠ提供）

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