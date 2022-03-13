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「草莓大福」吃了好幸福！可可內餡、抹茶冰淇淋全台六間也不能錯過

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圖、文／MENU美食誌

口感清爽又不膩口的大福，絕對是夏日甜品中的佼佼者！

滋養製菓
台北市／大同區

70年的日本和菓子專賣店。必吃Q彈的草莓大福，內餡是顆粒較小且帶有蜜香的小倉紅豆，配上香甜多汁帶點微微酸勁的台灣草莓，一口吃下有幸福的感覺！

▲大福麻糬。（圖／MENU美食誌）

▲滋養製菓（圖／美食客前往美食的道路上提供）

黑麻糬遼寧店
台北市／中山區

除了賣草莓大福外，還有花生、紅豆、芋頭等多達二十幾種口味的麻糬，以及草仔粿、紅龜粿、年糕等傳統小吃，品項超豐富！

▲大福麻糬。（圖／MENU美食誌）

▲黑麻糬遼寧店（圖／美食客小譽的食旅地圖提供）
金桃家草莓大福
台南市／永康區

大福口味非常多，偶爾還會有隱藏版的季節限定口味。大福每顆都相當飽滿又大顆，份量十足，口感不黏膩。必吃熱門的草莓大福，紅豆甜而不膩配上麻糬Q嫩的口感，冰過更好吃！

▲大福麻糬。（圖／MENU美食誌）

▲金桃家草莓大福（圖／美食客Mina小吃貨日常提供）

紅斗泥-ほんとうに草莓大福
高雄市／三民區

隱身在三民區傳統市場內，利用自家住宅空間來製作大福，也因為沒有實體店面，目前是透過網路做銷售。可可味道明顯的可可乳酪大福，加上奶香味，整個味道相當濃郁。

▲大福麻糬。（圖／MENU美食誌）

▲紅斗泥-ほんとうに草莓大福（圖／美食客李太陽提供）

草莓遠麻糬
屏東縣／屏東市

淡淡茶香味的抹茶草莓麻糬，滑綿的抹茶內餡將草莓包覆著，Q彈的麻糬皮咬進去後還能向外拉一兩公分，三種口感層次搭配，不甜膩的茶香與酸甜草莓滋味！

▲大福麻糬。（圖／MENU美食誌）

▲草莓遠麻糬（圖／美食客涵涵提供）

YAMADA山田麻糬製造所
新竹市／東區

隱藏在新竹市東區的日式麻糬專賣店，內餡做成冰淇淋的蜂蜜生乳酪大福，滋味微酸還有帶一點乳酪的鹹度，非常特別，吃過會讓人難以忘懷。

▲大福麻糬。（圖／MENU美食誌）

▲YAMADA山田麻糬製造所（圖／美食客Elina的警報讚美食提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 冰淇淋, 草莓, 大福, 麻糬, 甜點, 台北, 台南, 屏東, 新竹, 高雄

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