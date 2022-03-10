fb ig video ETtoday search mobile

暮光女胸前一塊布辣曬纖腰！　下秒「脫了高跟鞋」網狂讚：好真實

>

▲Kristen Stewart 。（圖／AP）

▲克莉絲汀史都華憑藉黛妃傳記片《史賓賽》成功入圍奧斯卡 。（圖／AP）

記者鮑璿安 ／台北報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）憑藉黛妃傳記片《史賓賽》成功入圍奧斯卡，被封為影后最大黑馬。日前她出席奧斯卡入圍者宴會時，以一套兩截式洋裝亮相順勢美出新高度，而她一離開紅毯，更直接將腳上高跟鞋換成球鞋，直爽個性獲得網友高度讚美。

▲Kristen Stewart 。（圖／AP）

▲克莉絲汀史都華選擇澳洲設計師品牌Maticevski 的兩截式裙裝步上紅毯 。（圖／AP）

克莉絲汀史都華日前出席奧斯卡入圍者宴會，選擇澳洲設計師品牌Maticevski 的兩截式裙裝步上紅毯，俐落的平口式上衣包裹窈窕曲線，搭配修身裸色裙裝，產生微微中空效果，使得克莉絲汀史都華纖腰與川字腹肌若隱若現，將尺度拿捏得相當大方。

而結束紅毯拍攝後來到會場時，克莉絲汀史都華索性直接將腳上白色高跟鞋換上NIKE球鞋，也被捕捉到換上平底鞋的隨性畫面，絲毫沒有女星架子。因她向來不愛穿高跟鞋，更曾有過直接光腳走紅毯的經驗，然而此次換上Cortez阿甘鞋，搭配上也毫無違和感，讓網友紛紛大讚：「真女神」、「連穿球鞋比例也這麼好」、「看來克莉絲汀真的很討厭高跟鞋」。

關鍵字：

Kristen Stewart, 克莉絲汀史都華, 史賓賽

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

總是留不住錢？網搜「5個實用方法」，讓你降低購物慾 營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單！能吃4餐、外食族也能輕鬆做 談戀愛反差最大的星座TOP 3　冠軍是天蠍，超乎你的想像根本驚喜包 孫芸芸也穿了全球洗版「露腰裝」！不科學細腰網跪：20歲身材 韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格 防癌又抗老！營養師激推「6款紫色食物」，讓你越吃越年輕 星巴克「草莓冷水壺」Q爆！Kate Spade聯名3／15開賣　圓點雨傘好想撐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面