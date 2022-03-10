暮光女胸前一塊布辣曬纖腰！　下秒「脫了高跟鞋」網狂讚：好真實

▲克莉絲汀史都華憑藉黛妃傳記片《史賓賽》成功入圍奧斯卡 。（圖／AP）



記者鮑璿安 ／台北報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）憑藉黛妃傳記片《史賓賽》成功入圍奧斯卡，被封為影后最大黑馬。日前她出席奧斯卡入圍者宴會時，以一套兩截式洋裝亮相順勢美出新高度，而她一離開紅毯，更直接將腳上高跟鞋換成球鞋，直爽個性獲得網友高度讚美。

▲克莉絲汀史都華選擇澳洲設計師品牌Maticevski 的兩截式裙裝步上紅毯 。（圖／AP）

克莉絲汀史都華日前出席奧斯卡入圍者宴會，選擇澳洲設計師品牌Maticevski 的兩截式裙裝步上紅毯，俐落的平口式上衣包裹窈窕曲線，搭配修身裸色裙裝，產生微微中空效果，使得克莉絲汀史都華纖腰與川字腹肌若隱若現，將尺度拿捏得相當大方。

而結束紅毯拍攝後來到會場時，克莉絲汀史都華索性直接將腳上白色高跟鞋換上NIKE球鞋，也被捕捉到換上平底鞋的隨性畫面，絲毫沒有女星架子。因她向來不愛穿高跟鞋，更曾有過直接光腳走紅毯的經驗，然而此次換上Cortez阿甘鞋，搭配上也毫無違和感，讓網友紛紛大讚：「真女神」、「連穿球鞋比例也這麼好」、「看來克莉絲汀真的很討厭高跟鞋」。