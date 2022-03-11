《殭屍校園》講出人性的陰險！4部「驚悚韓劇」被嚇壞還是要追

▲許多驚悚題材韓劇擁有高人氣。（圖／《殭屍校園》劇照）

文／女子學

當提到韓國連續劇，尤其是享有超高人氣的現象級韓劇，幾乎難脫離痛不欲生、至死不渝的愛戀情節，但在韓國娛樂圈在世界的舞台上已站穩地位的今日，超高人氣的作品也不再侷限於浪漫、古裝的類型，甚至以科幻、動作，甚至是驚悚類型去挑戰國際市場。本篇文章將針對近年來，在串流平台上享有高人氣的驚悚類型作品作介紹，一同發現恐怖故事中的無比精彩！

2019 年《屍戰朝鮮》

▲《屍戰朝鮮》巧妙結合古裝劇與活屍劇。（圖／《屍戰朝鮮》劇照）

作為 Netflix 招牌韓劇之一，《屍戰朝鮮》更是網飛首部由韓國自製的劇集，便能巧妙結合古裝劇與活屍劇的話題元素，以 16 世紀的朝鮮王朝為背景，講述不明瘟疫席捲全國，染疫者將變得嗜血殘暴，讓韓半島陷入滅絕的危境之中。《屍戰朝鮮》之所以獨特，在於其不只是講述一段驚心動魄的故事，更是能結合宮鬥的元素，讓觀眾看見陰險狡詐的人性，遠比四處奔竄的喪屍來得可怕許多。

另外本劇原被譯為《李屍朝鮮》，諧音自含有日本殖民色彩的「李世朝鮮」，但基於尊重韓國歷史文化，故而更改中文官方譯名為《屍戰朝鮮》。

2022 年《殭屍校園》

▲《殭屍校園》講述殭屍病毒走入校園的故事。（圖／《殭屍校園》劇照）

除了上文所寫的《屍戰朝鮮》，韓國不乏以活屍為主題的影視作品，但卻未必每部都有好的表現，如有雅俗共賞的經典作品《屍速列車》，亦有罵聲連連的《＃ALIVE》。在今年初，殭屍病毒走入校園的《殭屍校園》，以高質感的特效妝容、一刻都閒不下緊湊劇情，使觀眾隔著螢幕，也難不被其情節所嚇得面容失色；此外，結合校園霸凌的探討，使得不少情節令人看得又氣又傷心。

學生們為了存活選擇攜手合作，悄然帶出的粉紅氛圍更是令人嚮往，縱使部分血腥畫面實在難以直視，也難遮掩《殭屍校園》燦爛的青春色彩。

2020 年《Sweet Home》

▲《Sweet Home》改編自同名韓國網路漫畫。（圖／《Sweet Home》劇照）

《Sweet Home》改編自同名韓國網路漫畫，講述個性乖僻且厭恨社交的青少年車賢秀，過著看似乏味的厭世生活，某日因為外型怪異、恐怖的生物襲擊了公寓，使他不得不踏出舒適圈，與社區鄰居共同對抗不明原因出現的怪物。破 300 億韓元的製作費，全反映在劇中怪物的特效製作，尤其是帶著詭譎笑容與粗壯四肢的「蛋白質怪物」，完全掌握漫畫精隨的特效表現，更為恐怖的人性情節套上詭異濾鏡。

《Sweet Home》中，每隻怪物的產生都與宿主膨脹的慾望有關，除了享受緊張刺激的情節，在黑暗劇情中窺見人性的現實，正是觀賞該劇的精隨所在。

2020 年《韓國都市怪談》

▲《韓國都市怪談》是短篇單元劇。（圖／《韓國都市怪談》劇照）

於 2020 年上架的《韓國都市怪談》，相較前面幾部劇集，最大的不同在於它是屬於短篇單元劇的形式，每集以不到十分鐘的劇情，講述似乎就發生在你我身邊的都市怪談。除了形式的不同，《韓國都市怪談》亦著重於超自然的鬼怪，如躲藏在廁所中的凶惡女鬼、報復薩滿巫師的孩童怨靈，以及常有突發驚嚇的使用，膽子小且深怕此類作品的劇迷，點選觀看前務必先要衡量自身狀況。

但如果是超自然恐怖影劇的粉絲，那不妨找上三五好友，擠在客廳一同享受少見的韓式恐怖，沉浸在不斷受驚的追劇時光吧！

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