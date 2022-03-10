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勞力士抵制俄羅斯暫停供貨　「市面所見都是戰前庫存錶」

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▲▼ 勞力士 。（圖／翻攝rolex IG）

▲勞力士宣布暫停出口錶款到俄羅斯。（圖／翻攝勞力士IG）

記者陳雅韻／綜合報導

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今（3/10）已邁入第15天，儘管國際撻伐聲不斷，戰事仍未有緩和跡象。時尚圈全體動員抵制俄羅斯，一線品牌如香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermes）、精品龍頭LVMH集團、開雲集團（Kering）與快時尚品牌Zara、H&M都暫停在俄羅斯的營運，鐘錶大廠勞力士（Rolex）也於近日也宣布，暫停對俄羅斯的出口業務。

▲▼俄羅斯店鋪 。（圖／路透社）

▲愛馬仕已暫時關閉位於俄羅斯3間專賣店。（圖／路透社）

早在一周前，擁有歐米茄（OMEGA）、浪琴表（Longines）等品牌的瑞士鐘錶集團斯沃琪集團（Swatch Group），以及旗下包括卡地亞（Cartier）、伯爵（PIAGET）等精品品牌的歷峯集團（Richemont），已宣布停止對俄羅斯供貨，近日勞力士也加入行列，暫停對俄羅斯的出口業務，特別強調品牌在俄羅斯未設立分公司，而是透過當地零售商銷售，若目前在俄羅斯市面上見到的勞力士腕錶，均為俄發動烏克蘭戰爭前的庫存貨。

▲▼俄羅斯店鋪 。（圖／路透社）

▲H&M也加入反戰行列，俄羅斯境內店鋪全部暫停營運（圖／路透社）

國際品牌對俄羅斯發動的抵制潮，勢必對業績造成部分影響，但相較於消費大國的中國、美國，俄羅斯市場規模較小，衝擊不會過於驚人。目前在俄羅斯境內從殿堂級精品品牌愛馬仕專賣店，到快時尚品牌H&M的店舖均是大門緊閉，重新復業之日沒人能預料。

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關鍵字：

勞力士, 俄羅斯, 愛馬仕, H&M

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