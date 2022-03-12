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iPhone 13、SE手機殼搶先買起來！6款推薦小香風菱格、花朵刺繡絕美

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實習記者施至真／綜合報導

Apple 2022春季發表會剛落幕，想必各位已經被iPhone 13的「松嶺青」新配色給迷住了吧，另外，搭載M1晶片的全新iPad Air，以及只要13900元就能入手的新一代iPhone SE，更是掀起好評與討論度，在新機還沒擁有前，先來物色一下手機殼，小香風菱格紋珍珠鏈、滿版花朵刺繡絕美，6款推薦快來打造自己的個性手機。

1. riché 黑色菱格珍珠金鏈手機殼

最近很流行小巧輕便的小廢包，因此常常有手機不知道放哪裡的問題，這款小香風黑色菱格的手機殼，配上珍珠金鍊，掛在手上不僅時髦又有氣質，還順便解決了手機收納問題。

▲換新機也要幫它穿新衣。（圖／Pinkoi提供）

▲ riché黑色菱格珍珠金鏈手機殼，NT$1,280。（圖／Pinkoi提供，下同）

2. NOTAG 可拆式皺褶背帶手機殼

來自韓國的皺褶背帶手機殼充滿春日氣息，在粉嫩矽膠手機殼上壓印卡通氣球狗、彩虹、愛心等可愛元素，配上同樣粉嫩的可拆式皺褶背帶，拎著出門馬上散發甜美氣息。

▲換新機也要幫它穿新衣。（圖／Pinkoi提供）

3. STAY FOOLISH 巧克力味華夫餅手機軟殼

春天氣溫舒爽，最適合揪朋友一起去公園野餐。除了帶上三明治、小蛋糕等輕食小點，也要順便為手機套上巧克力味華夫餅軟殼，假裝成美食同伴，不管拍照、裝飾都超可愛！

▲換新機也要幫它穿新衣。（圖／Pinkoi提供）

4. Gokudera MAMA CASE + BBQ Griptok立體手機殼

身為吃貨，絕對要美食不離身。泰國品牌Gokudera的矽膠軟殼，以黃色捲Q壓紋（好像Q拉麵）配上立體銅盤烤肉支架，拿在手上彷彿能聞到陣陣香氣，讓你感受滿滿幸福。

▲換新機也要幫它穿新衣。（圖／Pinkoi提供）

5. Simple is 客製化My Story手機殼

透明手機殼單調的外觀也能超有意義，只要將自己喜歡的文字告訴設計師，附上2-3張喜歡的圖片或照片，就能做出屬於自己的故事性手機殼，送禮自用都方便，當情侶款式更適用。

▲換新機也要幫它穿新衣。（圖／Pinkoi提供）

6.HORIZON MOON Flowers embroidery手機殼

採用棉麻布料為底的Flowers embroidery手機殼，也是在路上絕對不會撞款的特殊款式，布面上的花朵刺繡，營造出春心蕩漾的活力氣息，搭配周圍的點綴圖案，低調又有質感，有薄荷綠和藏藍兩款可以選。

▲換新機也要幫它穿新衣。（圖／Pinkoi提供）

新款iPad Air 5一發表，上一代iPad Air 4立即降價，吸引許多人想換的衝動，iPad Air保護殼／套除了講求防刮、防撞外，具有個人風格的原創設計也是選擇要點。

AHAStyle 海浪彼岸保護殼

充滿清涼感的海浪彼岸圖案，很適合想旅遊踏青，卻沒時間出門的上班族。三折式設計除了方便保護螢幕，還能輕鬆立起平板，既然沒時間出門走走，就待在家裡享受悠閒的電影時光吧。

▲換新機也要幫它穿新衣。（圖／Pinkoi提供）

Romane Taiwan 開放式iPad平板包

韓國設計文創品牌Romane擁有各式許多令人傾心的設計小物，這款開放式平板包，外層的可愛圖案絕對是吸睛賣點，方便的格層收納設計與厚度剛剛好，能保護平板防撞防刮，不用找代購，在台灣也可以輕鬆入手。

▲換新機也要幫它穿新衣。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, iPhone 13, iPhone SE, iPad Air, 手機殼

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