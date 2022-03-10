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「靴子搭長褲」總是卡一坨？4個小撇步穿起來好看又有型

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▲靴子X長褲。（圖／女子學）

▲4個小撇步讓長褲Ｘ靴子穿搭變得更好看。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

不知道大家是不是也經常有個困擾，那就是好不容易買到一雙好看的靴子，卻不知道要怎麼穿搭；或是雖然知道靴子搭裙裝百搭，但有時天氣真的很冷，實在不得不搭配長褲，可是經常一配上長褲就覺得哪裡不對勁，不是顏色、版型不搭，就是長度太長一整坨卡在靴子上方不好看。

如果你也是靴子穿搭苦手，一定要記得看完這篇。因為今天要來教大家4個讓長褲Ｘ靴子穿搭變得更好看的小撇步：

1. 長褲、靴子同色系

▲靴子X長褲。（圖／女子學）

靴子若穿搭得當，會有顯腿長之效，但反之可能會讓人看起來身材比例變差，因此第一個撇步要教大家的絕對是選擇「同色系」的單品。說直白一點就是，身穿白靴時就配白褲，穿黑靴時就搭上黑褲，運用同樣顏色能藉由視覺效果使得下身看起來更為修長，模糊腿跟腳之間的分界，如果再搭上有一點高度的跟鞋，保證讓妳看起來是個長腿辣妹。

2. 露出腳踝或一小截襪子

▲靴子X長褲。（圖／女子學）

穿靴子最忌諱的就是褲長太長，不僅會遮蓋住靴子本身的風采，一整坨卡在靴子上方也會讓整體比例失衡，看起來怪怪的。因此挑選長度得宜的長褲是靴子穿搭的一大要點，最好選擇九分褲設計，可以微微露出纖細的腳踝。如果褲長介在七八分的長度，則可以另外搭配有形的襪子，露出一小截長襪的搭法，也能更加凸顯品味喔！

3. 反折牛仔褲腳

▲靴子X長褲。（圖／女子學）

丹寧搭配靴子也是非常經典的穿搭公式，不過在面對牛仔褲時，你可能會感到困擾，因為相較合身的緊身褲，牛仔褲比較不容易買到長度腰、身都剛好的款式。這時，不妨可以考慮使用「反折」的方式！一來可以減短長度，二來也能增添視覺上的層次感，和底下的靴子襯托出一種既時髦又率性的感覺。

4. 搭配緊身褲

▲靴子X長褲。（圖／女子學）

如果你真的不太擅長穿搭，不知道要選擇怎麼樣的褲子版型的話，那就唯一考慮緊身褲設計！緊身褲是最容易上手的靴子搭法，應用最經典的穿搭法則「上寬下窄」，將上身隨意搭配、加件保暖的外套大衣，就可以讓下身產生明顯對比，讓腿部看起來修長無比，保證不會出錯。

最後也簡單分享幾個挑選靴款的小方法，編輯會建議在購買靴子時，最好到實體店面試穿，這樣比較可以看出靴子的長度大概到哪邊、是否修飾腿型，因為每個人身高不同，有時候長度沒有選擇得宜很容易會顯小腿肚。再來雖然這幾年相當長靴流行，但流行這種東西年年都會改變，且長靴穿著起來比較困難，如果你是想買雙經典百搭且好穿脱的靴款，那麼會建議挑選歷久不敗的「切爾西靴」唷！

延伸閱讀：

雨天也要美美出門！不用買新衣，也能輕鬆駕馭雨靴穿出時尚風

所有女生都值得擁有！如何撐起不敗單品「皮衣」？來看日本女生搭配的 4 種風格

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 穿搭, 靴子, 搭配, 時尚, 流行

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