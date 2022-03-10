《金魚妻》點出不對等婚姻：男人出軌是本能，女人就得有悲情故事？

▲《金魚妻》以迷你劇集規格講述「外遇」的故事。（圖／《金魚妻》劇照，下同）

文／女子學

Netflix 台灣區近年總是韓流當道，但就在這個三月，一部日劇迅速搶進排行榜前段，而這部迷你劇集，就是改編自同名漫畫的《金魚妻》。一棟立於東京的高級公寓，住著六位個性截然不同的女人，看似躋身上流的女人們，在光鮮亮麗的婚姻關係中，各自面臨了屬於自己的棘手難題，那視野遼闊、驚人單價的高級公寓，反倒成了囚禁金魚的魚缸，剝奪了她們自在悠遊的空間。

《金魚妻》全劇共8集，每集約40分鐘的時間，以迷你劇集的規格講述關於「外遇」的故事；每集分別以單元劇的形式來推動主線劇情，刻劃現代婚姻中，遭受婚姻壓迫的女人們，僅敢在心中低吟的深沉慾望。本劇由《派遣女王》篠原涼子演出「金魚妻」平賀櫻，年近半百凍齡演出的她，在劇中與年輕超過一輪的男星岩田剛典有著濃情意濃的對手戲；劇中充斥大尺度的歡愉場景，藉由赤裸、毫不掩飾的床戲描繪，對於在婚姻中深受打擊的人們，香豔淋漓而真實的呈現，更與心弦抖顫的頻率發生共鳴。

男人的出軌可以推卸給本能，為何女人就必須得有悲情的故事？

個性善良、外貌氣質過人的髮型設計師平賀櫻，表面上與丈夫同居於公寓高樓層，享受著富貴、甜蜜的婚姻生活，又彼此為工作夥伴，共同擴展兩人的美髮事業，可謂是現代模範夫妻。然而，私底下兩人的互動是不具任何一點情分的伴侶關係，真實的平賀櫻只是丈夫的提線木偶，只能在其不對等的權勢支配下，活成丈夫期盼看到的模樣；同時，丈夫又總是趁平賀櫻不在時，肆無忌憚地與不同女人在公寓內偷情。

「對於男人來說，出軌被認為是一種本能，但對於女人卻必須要有悲情故事，才能使其合理化。」劇中直戳問題的紮心台詞，點出了婚姻關係中不對等的男女關係。儘管在平權意識抬頭的今日，外遇行為必然是不被社會氛圍所允許，但現實中對於男女雙方的苛責程度卻仍是有別，戲劇的黑暗面揭露大眾刻在骨子裡的不平等印象，忽略了女人也是同樣能擁有情慾、渴望被滿足，種種生而為人的需求。

在受害者的眼中，外遇反而才是婚姻關係中最美麗的一頁篇章。

為了躲避支配慾暴增，進而變得恐怖的丈夫，平賀櫻逃至豐田春斗所開設的金魚店；較櫻年輕十來多歲的春斗，以其獨特的養魚哲學，在櫻逃家的期間治癒了她早已千瘡百孔的心，同時也令兩人難以自拔地愛上彼此，熾熱的體溫使櫻重新感受到消逝多年的激情。「金魚很堅強的，就算跳出魚缸也有力量能夠游泳。」處境如同金魚的人們，或許只有在跳脫魚缸時，才能證明自己擁有獨自游往大海的力量。

觀賞《金魚妻》時，必然得先拋開固守多年的價值觀，否則可能在追完劇前，便被種種悖德的行為氣得咬牙切齒。是否能以客觀的角度，認真審視自己在關係中的缺陷？縱使不少人痛批本劇美化外遇行為，卻忽略了在受害者的眼中，外遇反而才是婚姻關係中最美麗的一頁篇章。作為理性的觀眾，自然能從客觀角度去判斷每段關係、每個決定的對錯，但假設當自己身陷其中時，是否能夠以對方的立場去思考婚姻問題？

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