fb ig video ETtoday search mobile

《金魚妻》點出不對等婚姻：男人出軌是本能，女人就得有悲情故事？

>

▲《金魚妻》劇照。（圖／女子學）

▲《金魚妻》以迷你劇集規格講述「外遇」的故事。（圖／《金魚妻》劇照，下同）

文／女子學

Netflix 台灣區近年總是韓流當道，但就在這個三月，一部日劇迅速搶進排行榜前段，而這部迷你劇集，就是改編自同名漫畫的《金魚妻》。一棟立於東京的高級公寓，住著六位個性截然不同的女人，看似躋身上流的女人們，在光鮮亮麗的婚姻關係中，各自面臨了屬於自己的棘手難題，那視野遼闊、驚人單價的高級公寓，反倒成了囚禁金魚的魚缸，剝奪了她們自在悠遊的空間。

《金魚妻》全劇共8集，每集約40分鐘的時間，以迷你劇集的規格講述關於「外遇」的故事；每集分別以單元劇的形式來推動主線劇情，刻劃現代婚姻中，遭受婚姻壓迫的女人們，僅敢在心中低吟的深沉慾望。本劇由《派遣女王》篠原涼子演出「金魚妻」平賀櫻，年近半百凍齡演出的她，在劇中與年輕超過一輪的男星岩田剛典有著濃情意濃的對手戲；劇中充斥大尺度的歡愉場景，藉由赤裸、毫不掩飾的床戲描繪，對於在婚姻中深受打擊的人們，香豔淋漓而真實的呈現，更與心弦抖顫的頻率發生共鳴。

男人的出軌可以推卸給本能，為何女人就必須得有悲情的故事？

▲《金魚妻》劇照。（圖／女子學）

個性善良、外貌氣質過人的髮型設計師平賀櫻，表面上與丈夫同居於公寓高樓層，享受著富貴、甜蜜的婚姻生活，又彼此為工作夥伴，共同擴展兩人的美髮事業，可謂是現代模範夫妻。然而，私底下兩人的互動是不具任何一點情分的伴侶關係，真實的平賀櫻只是丈夫的提線木偶，只能在其不對等的權勢支配下，活成丈夫期盼看到的模樣；同時，丈夫又總是趁平賀櫻不在時，肆無忌憚地與不同女人在公寓內偷情。

「對於男人來說，出軌被認為是一種本能，但對於女人卻必須要有悲情故事，才能使其合理化。」劇中直戳問題的紮心台詞，點出了婚姻關係中不對等的男女關係。儘管在平權意識抬頭的今日，外遇行為必然是不被社會氛圍所允許，但現實中對於男女雙方的苛責程度卻仍是有別，戲劇的黑暗面揭露大眾刻在骨子裡的不平等印象，忽略了女人也是同樣能擁有情慾、渴望被滿足，種種生而為人的需求。

在受害者的眼中，外遇反而才是婚姻關係中最美麗的一頁篇章。

▲《金魚妻》劇照。（圖／女子學）

為了躲避支配慾暴增，進而變得恐怖的丈夫，平賀櫻逃至豐田春斗所開設的金魚店；較櫻年輕十來多歲的春斗，以其獨特的養魚哲學，在櫻逃家的期間治癒了她早已千瘡百孔的心，同時也令兩人難以自拔地愛上彼此，熾熱的體溫使櫻重新感受到消逝多年的激情。「金魚很堅強的，就算跳出魚缸也有力量能夠游泳。」處境如同金魚的人們，或許只有在跳脫魚缸時，才能證明自己擁有獨自游往大海的力量。

觀賞《金魚妻》時，必然得先拋開固守多年的價值觀，否則可能在追完劇前，便被種種悖德的行為氣得咬牙切齒。是否能以客觀的角度，認真審視自己在關係中的缺陷？縱使不少人痛批本劇美化外遇行為，卻忽略了在受害者的眼中，外遇反而才是婚姻關係中最美麗的一頁篇章。作為理性的觀眾，自然能從客觀角度去判斷每段關係、每個決定的對錯，但假設當自己身陷其中時，是否能夠以對方的立場去思考婚姻問題？

延伸閱讀：

以謊言建立的愛情能長久嗎？日劇《偽裝不倫》挑戰道德話題，於禁忌之戀中詮釋幸福

真正的「寬恕」是饒過自己：當無法原諒時，離開痛苦環境才是善待自己的方式

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 篠原涼子, 金魚妻, NETFLIX, 兩性, 出軌, 外遇, 婚姻, 感情, 戀愛, 戲劇, 日劇, 不倫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

談戀愛反差最大的星座TOP 3　冠軍是天蠍，超乎你的想像根本驚喜包 總是留不住錢？網搜「5個實用方法」，讓你降低購物慾 《金魚妻》岩田剛典真實身份驚人！是LV品牌大使，娃娃臉穿搭超型格 學劉詩詩、趙露思綁出仙氣盤髮　搭配蝴蝶結髮飾看起來更有氣質 營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單！能吃4餐、外食族也能輕鬆做 胡宇威求婚成功首合體另一半好害羞　陳庭妮驚呼鑽戒「太大了」！ 韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面