fb ig video ETtoday search mobile

小資女必敗5家「鞋子網拍」！高CP、高質感可以無痛入手

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲鞋子網拍。（圖／dappei提供）

文／Dappei

女生除了衣櫃彷彿宇宙般的黑洞，鞋櫃的精彩程度也不遑多讓，球鞋要有替換的，帆布鞋要有不同色的，皮鞋要有各式場合可以出場的 …… 總是有無數個原（藉）因（口）勇敢手滑！搭編都懂都明白都知道，現在不把自己穿得漂漂亮亮更待何時，Dappei 這就來推薦5家小資女必敗「鞋子網拍」，高CP又高質感，無痛入手你那第一千零一雙鞋子！

▎花見小路

創辦人Irene跟Abby在日本京都時，邂逅了一條名為「花見小路」的街道，而不像一般觀光客按圖索驥的他們，用雙腳一步一步的認識京都這個城市，也興起了創立鞋子品牌的念頭。如果只能帶上一雙鞋去旅行，那好走又輕便的平底鞋肯定是許多女生的首選，花見小路以日本花布搭配台灣師傅四十餘年的深厚功力，創作出一雙雙走一步便捨不得脫下的好鞋，充滿日式風情的圖樣增添日常的浪漫，讓你每一次出門，都是走花路的開始。

▎kefei

kefei的終極目標，是希望陪伴每個女生從女孩蛻變成女人，在這段過程裡，能夠找到屬於自己的流行。如果你是靴控，那請務必把kefei加入我的最愛，長靴、短靴、跟靴、平底靴樣樣齊全，簡單俐落的外型搭配日常或正式場合都游刃有餘，連最容易落於俗氣的涼鞋，kefei也都輕鬆破解，每雙都擁有輕奢的精緻感，不敗嗎？

▎La Fille 樂菲真皮手工鞋

台南老製鞋廠的二代，為了將老一輩的手藝傳承下去，創立了自由品牌La Fille樂菲，三十多年的高品質依舊，在二代的帶領下，進化出更豐美的樣貌。La Fille樂菲相信時尚不應該有年齡的框架，因此每雙都擁有讓你從女孩穿到女人的設計款式，皮革休閒鞋、正式鞋都能夠在這裡找到最適合你的戰友，溫潤典雅的氣質，看一眼就會不小心入坑！

▎女子鞋研究室

細節控們！現在可以大喊一聲「這就是我尋尋覓覓的鞋」了！MIT的女子鞋研究室，堅持讓老師傅以三十多年的製鞋經驗，慢工出細活的縫製一雙雙精緻的鞋子，每一款都是經過反覆的設計、選色、試穿得精準過程才得以出世。女子鞋研究室的款式都非常秀氣，若是想在穿搭加點溫柔氣質，那可以速速下手一雙了！

▎凡人與路

若是你正在尋覓特色風格的鞋款，那凡人與路請務必關注起來。創辦人從基隆遠赴台南，只為學習最扎實的製鞋技術，從學徒苦熬到獨當一面的師傅並創業，為的就是製出能夠讓你平凡日常能夠變得不凡的好鞋，低調雋永卻不失風格的款式，就算簡約穿搭也立刻升級，細節、手感都讓人愛不釋手，管他這個月薪水下來了沒，先買再說！

▲鞋子網拍。（圖／dappei提供）

▲鞋子網拍。（圖／dappei提供）

▲凡人與路創辦人從基隆遠赴台南學習最扎實的製鞋技術。（圖／IG@凡人與路monazu_shoes）

▎Ann’s

鞋子是要著用整天的單品，因此舒適度跟美觀有著同等的重要性，Ann’s女鞋專門針對拇趾外翻、易磨腳等常見困擾做改善，推出許多加寬楦頭、沙發後跟等等獨家設計款，讓舒適陪伴搭黨一整天。Ann’s女鞋走甜美風格，可以找到可愛顏色或者小小金屬點綴的款式，很適合小資女上班著用。

▲鞋子網拍。（圖／dappei提供）

▲鞋子網拍。（圖／dappei提供）

▲Ann’s女鞋專門針對拇趾外翻、易磨腳的困擾有適度改善。（圖／IG@Ann's）

Dappei 結語：

鞋子真的很重要，不舒服或者穿到不對的會阿雜一整天，有點後悔寫這篇，自己寫完也好想入手～～真的不能再看下去，很容易失去理智每家都買一雙（還是就這麼做？）

文字編輯：Sofie

日系、露營愛好者不能錯過！涼鞋品牌 KEEN 的百搭鞋款推薦，機能、舒適、好看都顧到，也沒有撞鞋窘境！

百搭鞋款不能不推薦「樂福皮鞋」，日本型人用樂福鞋搭出萬種秋冬 OOTD，中性、日系、英倫都超質感！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 鞋子, 網拍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

全球7間「最美星巴克」值得造訪！2家就在台灣趕快衝了

全球7間「最美星巴克」值得造訪！2家就在台灣趕快衝了

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

爆準！超夯「手機鎖定畫面」心理測驗，秒測你內心寂寞指數

爆準！超夯「手機鎖定畫面」心理測驗，秒測你內心寂寞指數

學大S勇敢追愛！給女孩的「4個中肯建議」：好的愛情是勢均力敵 吳奇隆不要看！劉詩詩35歲生日「性感視角」　吊帶裙洩傲人直角肩 99％婚姻不幸福都是因為這3大原因　情緒、眼界都是關鍵 周子瑜靠神顏駕馭「輕熟OL風」　性感中空裝、窄裙每一套都電翻！ 不用算熱量、記菜單！營養師教5個超簡單「減肥飲食」小技巧 皮膚科醫師教「預防＋改善法令紋」6秘訣：體重竟也有影響！ 日本女生瘋搶ZARA野餐風「藤編水桶包」　當「花袋」拍起來更美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面