小資女必敗5家「鞋子網拍」！高CP、高質感可以無痛入手

文／Dappei

女生除了衣櫃彷彿宇宙般的黑洞，鞋櫃的精彩程度也不遑多讓，球鞋要有替換的，帆布鞋要有不同色的，皮鞋要有各式場合可以出場的 …… 總是有無數個原（藉）因（口）勇敢手滑！搭編都懂都明白都知道，現在不把自己穿得漂漂亮亮更待何時，Dappei 這就來推薦5家小資女必敗「鞋子網拍」，高CP又高質感，無痛入手你那第一千零一雙鞋子！

▎花見小路

創辦人Irene跟Abby在日本京都時，邂逅了一條名為「花見小路」的街道，而不像一般觀光客按圖索驥的他們，用雙腳一步一步的認識京都這個城市，也興起了創立鞋子品牌的念頭。如果只能帶上一雙鞋去旅行，那好走又輕便的平底鞋肯定是許多女生的首選，花見小路以日本花布搭配台灣師傅四十餘年的深厚功力，創作出一雙雙走一步便捨不得脫下的好鞋，充滿日式風情的圖樣增添日常的浪漫，讓你每一次出門，都是走花路的開始。

▎kefei

kefei的終極目標，是希望陪伴每個女生從女孩蛻變成女人，在這段過程裡，能夠找到屬於自己的流行。如果你是靴控，那請務必把kefei加入我的最愛，長靴、短靴、跟靴、平底靴樣樣齊全，簡單俐落的外型搭配日常或正式場合都游刃有餘，連最容易落於俗氣的涼鞋，kefei也都輕鬆破解，每雙都擁有輕奢的精緻感，不敗嗎？

▎La Fille 樂菲真皮手工鞋

台南老製鞋廠的二代，為了將老一輩的手藝傳承下去，創立了自由品牌La Fille樂菲，三十多年的高品質依舊，在二代的帶領下，進化出更豐美的樣貌。La Fille樂菲相信時尚不應該有年齡的框架，因此每雙都擁有讓你從女孩穿到女人的設計款式，皮革休閒鞋、正式鞋都能夠在這裡找到最適合你的戰友，溫潤典雅的氣質，看一眼就會不小心入坑！

▎女子鞋研究室

細節控們！現在可以大喊一聲「這就是我尋尋覓覓的鞋」了！MIT的女子鞋研究室，堅持讓老師傅以三十多年的製鞋經驗，慢工出細活的縫製一雙雙精緻的鞋子，每一款都是經過反覆的設計、選色、試穿得精準過程才得以出世。女子鞋研究室的款式都非常秀氣，若是想在穿搭加點溫柔氣質，那可以速速下手一雙了！

▎凡人與路

若是你正在尋覓特色風格的鞋款，那凡人與路請務必關注起來。創辦人從基隆遠赴台南，只為學習最扎實的製鞋技術，從學徒苦熬到獨當一面的師傅並創業，為的就是製出能夠讓你平凡日常能夠變得不凡的好鞋，低調雋永卻不失風格的款式，就算簡約穿搭也立刻升級，細節、手感都讓人愛不釋手，管他這個月薪水下來了沒，先買再說！

▲凡人與路創辦人從基隆遠赴台南學習最扎實的製鞋技術。（圖／IG@凡人與路monazu_shoes）



▎Ann’s

鞋子是要著用整天的單品，因此舒適度跟美觀有著同等的重要性，Ann’s女鞋專門針對拇趾外翻、易磨腳等常見困擾做改善，推出許多加寬楦頭、沙發後跟等等獨家設計款，讓舒適陪伴搭黨一整天。Ann’s女鞋走甜美風格，可以找到可愛顏色或者小小金屬點綴的款式，很適合小資女上班著用。

▲Ann’s女鞋專門針對拇趾外翻、易磨腳的困擾有適度改善。（圖／IG@Ann's）



Dappei 結語：

鞋子真的很重要，不舒服或者穿到不對的會阿雜一整天，有點後悔寫這篇，自己寫完也好想入手～～真的不能再看下去，很容易失去理智每家都買一雙（還是就這麼做？）

文字編輯：Sofie

日系、露營愛好者不能錯過！涼鞋品牌 KEEN 的百搭鞋款推薦，機能、舒適、好看都顧到，也沒有撞鞋窘境！



百搭鞋款不能不推薦「樂福皮鞋」，日本型人用樂福鞋搭出萬種秋冬 OOTD，中性、日系、英倫都超質感！



Dappei

https://dappei.com/