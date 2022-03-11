坤達私下超懂穿！5類「質感造型」從小細節散發好品味

文／Dappei

早在華語歌壇時期，男星「坤達」就因舞蹈男團ENERGY風風火火，雖然爾後經歷一段低潮期，但憑藉在各個領域不斷的努力，加上在《木曜4超玩》、《全明星運動會》和善又自帶特人特色的幽默讓他再度翻紅，也因為與太太柯佳嬿的深厚感情而成為好男人標竿，被公認是越來越帥的男星！除了上述這些，坤達的私服穿搭也非常有品味，Dappei 嚴選出5大造型指南，今年就成為跟坤達一樣懂穿的男人！

▎Smart Casual 怎麼穿

上班、見對方家長、出入高級餐廳等等場合，雖然不用穿到正裝，但也需要人模人樣，這時候 Smart Casual 就能派上用場，掌握大原則「正裝單品混搭休閒單品」就不會出錯，像右圖坤達雖然是全套西裝，但內搭以無領上衣替代襯衫，就能馬上削弱正式感，或者像左圖選擇棉麻這類較休閒的材質，或者有度假感圖樣的單品，都能夠輕鬆帶出 Smart Casual 的率性氛圍。

▎約會暖男定番

日常時刻總是需要幾套萬用的定番組合，經典單品卡其寬褲搭上oversize襯衫，就是適用於各種場合的搭配，oversize 率性休閒，而襯衫又不會讓整體過於邋遢，進可攻退可守，想要更正式一些，搭配馬汀皮鞋、袋鼠鞋也都是很好的選擇。不管是去跟朋友聚會、跟女友約會、自己一個人的Me Time，都能夠讓你成為自由穿梭的City Boy。

▎萬用大地色必備

百搭的大地色坤達也沒有錯過，一身Earth Tone就是能60秒出門的懶人穿搭，one tone 不想整個人模糊的話，可以學習坤達以下搭配方式，若是單品深淺相近，可以像左圖將上身內搭下襬露出，與下身稍微做出區隔；另一種方式則像右圖，選擇深淺差異大的單品，就不會讓穿搭看起來毫無重點。另外很推薦坤達右圖著用的錐形褲，從大腿往小腿收窄的版型非常修飾腿型，對於粗壯腿、鳥仔咖都十分友善，造型感也更強烈。

▎亮色讓潮度升級

雖然黑白灰十分安全，但想在人海中出線就需要花費一些功夫，想要穿出遠遠就能看到你的吸睛穿搭，坤達就做了很好的示範，時常以亮色單品製造亮點，其他部分以中性色或低彩度的黑、卡其等等來做配置，穿起亮色來就不會太彆扭，也更能凸顯搭配重點。

▎魔鬼細節才是決勝關鍵

坤達的穿搭其實並不複雜，但是卻能夠讓人覺得非常懂穿的原因，其中一個便是善用小細節，時常加入長項鍊、戒指、墨鏡來增加造型感，整體視覺就會相當豐富又耐人尋味。

Dappei 結語：

不得不說坤達真的超凍齡，而且越來越帥到底怎麼做到的！五大造型指南學起來，穿搭功力馬上level up！

文字編輯：Sofie / 圖片來源：坤達 IG、坤達 FB

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