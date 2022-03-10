日本女生瘋搶ZARA野餐風「藤編水桶包」　當「花袋」拍起來更美

記者王則絲／台北報導

沒有女孩抵抗得了美麗又平價的高CP值時髦好物，近日ZARA就有一款「籐編水桶包」在日本女生之間爆紅，可愛的野餐風外型，特別適合現在的季節交替之時，除了拿來背之外，也有日妞用來當作「花袋」，將買的花放在裡頭，意外成為超美的搭配造型！

ZARA新推出的這款「藤編水桶包」以藤條編織的型態打造，並以圓筒狀呈現，就像是個小型的野餐籃一樣，令人聯想到風光明媚的氣候，硬挺的竹桶包上為皮革翻蓋、磁吸扣設計，內部則有帆布襯裡，有短的皮革手把，亦有長的皮革肩背帶可肩背，使用方法很自由。

這款「藤編水桶包」的尺寸十分小巧，空間也沒有太大彈性，但依然是受到日本女生們強烈關注，紛紛搶著入手，其中就有女孩將這款水桶包當作「花袋」使用，將花朵插在裡頭，拍起照來很是唯美，意外也成為了一種搭配方式，是不是很有春天的氛圍感？

▲ZARA藤條籃型包，NT＄1,490。（圖／翻攝自官網）



近期才剛上市春季新品的CHARLES & KEITH，最近也有許多高CP值手袋受到女孩們的喜愛，像是代言人Krystal（鄭秀晶）在廣告中背的方扣肩背包，鮮嫩的糖果色系背在身上，也非常適合再抓一束花來搭配擺拍。另外，台灣知名KOL莫莉現正勇闖巴黎，她也帶上了CHARLES & KEITH最新的皺皺法棍包上街街拍，平價又具特殊設計的質感。

▲CHARLES & KEITH Koa 方釦肩背包，NT＄2,590。（圖／翻攝自IG）



►BURBERRY X SUPREME聯名本週上市！超帥夾克、帽子、滑板曝光

►泫雅愛花成痴竟「釘在胸口」！ 手拎超Q「花花包」燒翻少女心