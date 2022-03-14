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每天上班都快遲到？5套「懶人穿搭公式」60秒就能出門

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲懶人上班穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

每天早上起床上班、上課都覺得自己像壯士奔赴沙場，別提上班穿搭或是心機裸妝了，睡到最後一刻把自己亂包起來趕打卡才是正經事，其實你真的不用在全勤獎金跟保持最佳狀態二選一，Dappei 今回要提供幾個60秒就能出門的簡單上班穿搭公式，每天都能從容優雅地走進辦公室！

▎MON. 不失細節的全黑穿搭

穿搭是顯示心情的一種方式，全黑穿搭最能代表待辦堆積如山的厭世週一，就算是隨手拿的黑色單品組合一起出錯率依然趨近於零，但是全黑穿搭還是藏有一些小技巧，糊成一團又黯淡只會讓週一更為厭世，可以像圖中運用皮革外套，讓不同的材質堆疊出豐富的視覺感受，或者在一片黑色單品當中加入飾品，讓小地方閃爍光芒，又或是在小面積加入亮色點綴，在 all black 穿搭當中都會顯得更為醒目。

▲懶人上班穿搭。（圖／dappei提供）

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▎TUES. 氣場全開的西裝外套

會議依然馬不停蹄的週二，就用西裝外套打開氣勢，若想正式一些，可以搭配襯衫或高領讓專業度更提升，搭以跟鞋或靴子，都能踩出彷彿好萊塢巨星的霸氣氣場；若想穿出 Smart Casual 的率性，推薦用帽 T、大學 T 等等較為休閒的單品來平衡，再配上一雙極具份量感的球鞋，街頭潮感大升級！

▲懶人上班穿搭。（圖／dappei提供）

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▎WED. 溫柔軟萌的氣質裙裝

轉眼來到小週末，終於可以約會喘口氣，穿上裙裝就能自帶仙女濾鏡，推薦最修身的直筒或者 A 字裙，女生最在意的梨形、假胯寬就能通通隱形，搭配手感柔軟的針織衫增添幾分溫柔，立刻氣質滿分，男友看到絕對又再怦然心動一次。

▲懶人上班穿搭。（圖／dappei提供）

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▎THUR. 無拘無束的 athflow

週四是心情開始愉悅而放鬆的時刻，沒有什麼比全套運動服更適合當代表ootd了，而且絕對零失誤！若擔心全套運動服太過休閒，可以像歐美部落客搭配粗獷的項鍊，或者搭配西裝外套、風衣 …… 等等正裝單品，就能穿出athflow的精髓，在辦公桌坐整天依然像在家中穿睡衣那般無拘。

▲懶人上班穿搭。（圖／dappei提供）

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▎FRI. 辣妹戰鬥組合的短褲 X 長靴

終於來到TGIF！整天的心都因為晚上的酒局而蕩漾，赴約太美麗的週五閨蜜夜晚，肯定在穿搭加點辣度，短褲配長靴就是最好的辣妹戰鬥組合，長靴保暖之餘，還可以把在意的小腿肚、O 型腿都變得又直又細，也能視覺長高至少5cm！

▲懶人上班穿搭。（圖／dappei提供）

圖源

Dappei 結語：

雖然這個天氣上班很厭世，但是如果穿得好看至少還有一件事情值得高興，而且太需要懶人穿搭來降低厭世感，希望這些穿搭公式能讓搭黨每個月都能拿下全勤獎金！

文字編輯：Sofie

黑控必學！「全黑穿搭」吸睛 4 技巧，讓你不再黯淡無光被長輩唸爆！

「西裝」如何穿得不老氣？款式、顏色、搭配單品這樣挑，你也能穿出時裝周型人氣場！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 懶人, 職場, 上班

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