最新UNIQLO X JWA春夏聯名曝光！超美扭結裙、大衣領洋裝女孩必敗

記者王則絲／台北報導

UNIQLO與LOEWE創意總監Jonathan Anderson個人品牌JW Anderson已歷經多次聯名，成為每一季粉絲們最期待的系列之一。「UNIQLO X JWA」2022春夏系列即將在3月18日上市，這次不同前幾回的鄉村風格，而是把場景拉到了海邊，以「海洋」為主題設計，其中一片式扭結裙和大衣領洋裝絕對是本次女孩必敗單品。

▲「UNIQLO X JWA」2022春夏系列即將於3月18日正式登場。（圖／品牌提供）



「UNIQLO X JWA」2022春夏系列以「擁抱大海，愜意生活」為主題，由於Jonathan Anderson出生於北愛爾蘭，從小就被海洋圍繞，所以他希望把一直陪伴他的大海，融入大家的日常衣櫥，他也提到：「海洋是假期的象徵，意味著讓人逃離現實、放鬆與喘息。」藉此傳遞輕鬆的心情。

本季透過大自然色調如海洋藍、卡其色以及亮眼紅與繽紛綠組成，搭配色塊設計與撞色滾邊營造出輕鬆的海濱風格。Jonathan Anderson認為條紋為打造海洋風格的必備元素，因此設計了數款條紋T恤，另用繽紛的領口撞色製作出趣味POLO衫，男、女生穿都好看。

▲設計下襬條紋T恤、設計POLO衫。（圖／品牌提供）



而說到本次必敗的單品，女孩們絕不能錯過這兩款裙裝，「一片式扭結裙」以防潑水尼龍材質製作，不對稱裙襬營造更濃烈的愜意氛圍，特殊扭結設計可變化出不同風格；「亞麻翻領洋裝」則是類似無袖的風衣設計，透過腰帶收腰能讓穿著者顯得十分修長，全扣起來是洋裝，打開來也可作為長版背心搭配。

▲一片式扭結裙、亞麻翻領洋裝。（圖／品牌提供）



另外，UNIQLO X JWA的配件也很好入手，本季焦點配件包括漁夫帽款，出門旅遊一戴上彷彿更有度假的氣氛，以拼接條紋、混色設計的襪子，能輕鬆成為腳上亮點。

▲漁夫帽、襪子。（圖／品牌提供）



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