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金世正《社內相親》超撩男！靠4項迷人特質成功勾到高富帥霸總

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實習記者施至真／綜合報導

《社內相親》改編自人氣網漫《我和社長相親相愛》，是典型高富帥愛上平凡女的總裁甜寵劇，女主角申夏莉（金世正飾）在閨蜜的請求下，扮演成假名媛代替她去相親，卻沒想到相親對象竟然是自己公司的新社長姜泰武（安孝燮飾），為了不被炒魷魚只好過著雙重生活的申夏莉，究竟有什麼迷人特質，能讓新社長愛上這位平凡上班族，以下4項特質就是關鍵！

---------------以下有雷，請斟酌閱讀---------------

＃面對工作充滿熱情

在gofood公司擔任食品開發組研究員的申夏莉，不只能力優秀，就連對待研究的態度也相當熱情，雖然提案沒有被採用，卻因為想法特殊而被姜泰武記住。即使閨蜜到家中同住，申夏莉還是堅持將公司資料整理完，如此積極的態度，不僅容易得到主管賞識，也會讓異性在工作上看到你滿滿的魅力。

＃灑脫不鑽牛角尖

想得太多就容易被煩惱給淹沒，不妨學習申夏莉灑脫的性格，就算遇到鄰居鬧事，結果意外賠錢的衰事，也不會讓自己一直沉浸在低落情緒中，而是馬上去思考解決辦法。雖然生活總有無法掌控的時候，但只要學習她灑脫的精神，也能隨時充滿希望，成功讓妳吸引到身邊的小太陽。

▲金世正《社內相親》撩男大法。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

▲金世正飾演熱愛工作的食品開發研究員。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official，下同）

＃勇敢做自己

按照自己喜歡的步調生活，就是申夏莉勇敢做自己的表現。例如：明明知道整天泡在實驗室，會惹來同事嫌棄全身魚腥味，卻依然樂在其中，或是深知心儀對象不喜歡自己，卻默默陪伴在身邊，即便知道不一定有收穫，卻用自己的方式快樂過生活，如此真誠的態度正是她默默發光的關鍵。

＃獨立自主，不靠男人和家人

劇中申夏莉回憶起人生中總是充斥各種債務的畫面，是不是也讓你深有同感呢？面對學貸、擔保貨款等債務問題，她憑著超強意志努力打工，不向父母伸手拿錢，更在家中經濟受創時，成為家庭支柱，剛柔並濟的她不用依附別人，就能活出自信魅力。

▲金世正《社內相親》撩男大法。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

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關鍵字：

金世正, 社內相親, 撩男大法, 魅力, 男女關係

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