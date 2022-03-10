胡宇威求婚成功首合體另一半好害羞　陳庭妮驚呼鑽戒「太大了」！

▲卡地亞於遠百信義A13一樓開設The Culture of Design形象概念空間，邀陳庭妮與胡宇威站台宣傳。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）以經典珠寶、腕錶為主角，於遠百信義A13一樓開設The Culture of Design形象概念空間，今邀品牌形象大使陳庭妮與男星胡宇威站台宣傳，是男方求婚成功後，首度公開合體，面對鏡頭胡宇威始終藏不住笑意與害羞神情，倒是名模出身的陳庭妮相當鎮定，她透露第一眼看到卡地亞要價約200萬元的2克拉Solitaire 1895系列求婚鑽戒反應是驚呼：「太大了吧！」

▲陳庭妮（左）與胡宇威公開求婚成功後首度合體，笑得燦爛。（圖／記者周宸亘攝）





▲陳庭妮（左）與胡宇威對看藏不住笑意。（圖／記者周宸亘攝）

胡宇威透露卡地亞求婚戒已買了近2年，中間經歷疫情、工作等因素遲遲找不到機會求婚，只能把百萬戒指藏在公司，後來又換地方藏，直到1月兩人一起登山，他笑稱腿一軟雙膝跪、拿出鑽戒求陳庭妮嫁給他，陳庭妮對於款式與鑽石大小都非常滿意，但今未戴出來亮相，改戴另一個愛的禮物卡地亞釘子手環，胡宇威說：「送她釘子好像鎖住愛情，有命中註定的感覺，我們每天都像過節。」

▲胡宇威獻上2克拉約200萬元卡地亞Solitaire 1895系列鑽戒套牢陳庭妮。（圖／翻攝陳庭妮臉書）





▲陳庭妮與胡宇威展現好默契。（圖／記者周宸亘攝）

甜蜜的一席話反映在現實生活中，兩人表示無論價值觀或生活品味都很相似，胡宇威尤其相信陳庭妮的時尚感，出席活動的造型總會詢問她的意見，陳庭妮說：「我們約定好每個月會找一天去餐廳吃飯，dress up（盛裝）一下。」兩人也了解彼此最想要的下一件卡地亞作品，陳庭妮最想收藏美洲豹造型耳扣，以為會被另一半打槍，未料被胡宇威大讚很適合，問及未來買精品是否需要報備？兩人不約而同說：「不用，可以一起討論。」

▲卡地亞於遠百信義A13開設The Culture of Design形象概念空間。（圖／卡地亞提供，以下同）



▲卡地亞Santos腕錶（左）與LOVE手環是品牌經典之作。

兩人宣布求婚成功喜訊後，絲毫未影響人氣，陳庭妮依然是時尚寵兒，受邀出席LONGCHAMP春夏新品預覽會等活動，胡宇威昨則擔任保養品牌活動嘉賓。今兩人合體逛卡地亞The Culture of Design形象概念空間，細細品味Tank坦克錶、Santos腕錶、LOVE系列等經典之作，一般導覽場次已於LINE官方帳號開放預約，專為兒童打造的親子導覽場次將於三月中開放預約。

▲陳庭妮人氣很旺，日前受邀出席LONGCHAMP春夏新品預覽會。（圖／記者林敬旻攝）

►「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚 林心如戴億元珠寶迎戰

►宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲 戴鑽石冠冕當女王



