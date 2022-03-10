fb ig video ETtoday search mobile

胡宇威求婚成功首合體另一半好害羞　陳庭妮驚呼鑽戒「太大了」！

>

▲卡地亞於遠百信義A13一樓開設The Culture of Design形象概念空間，邀陳庭妮與胡宇威站台宣傳。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）以經典珠寶、腕錶為主角，於遠百信義A13一樓開設The Culture of Design形象概念空間，今邀品牌形象大使陳庭妮與男星胡宇威站台宣傳，是男方求婚成功後，首度公開合體，面對鏡頭胡宇威始終藏不住笑意與害羞神情，倒是名模出身的陳庭妮相當鎮定，她透露第一眼看到卡地亞要價約200萬元的2克拉Solitaire 1895系列求婚鑽戒反應是驚呼：「太大了吧！」

▲▼Cartier「The Culture of Design」形象概念空間開幕-胡宇威,陳庭妮。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳庭妮（左）與胡宇威公開求婚成功後首度合體，笑得燦爛。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Cartier「The Culture of Design」形象概念空間開幕-胡宇威,陳庭妮。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳庭妮（左）與胡宇威對看藏不住笑意。（圖／記者周宸亘攝）

胡宇威透露卡地亞求婚戒已買了近2年，中間經歷疫情、工作等因素遲遲找不到機會求婚，只能把百萬戒指藏在公司，後來又換地方藏，直到1月兩人一起登山，他笑稱腿一軟雙膝跪、拿出鑽戒求陳庭妮嫁給他，陳庭妮對於款式與鑽石大小都非常滿意，但今未戴出來亮相，改戴另一個愛的禮物卡地亞釘子手環，胡宇威說：「送她釘子好像鎖住愛情，有命中註定的感覺，我們每天都像過節。」

▲▼ 陳庭妮 。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

▲胡宇威獻上2克拉約200萬元卡地亞Solitaire 1895系列鑽戒套牢陳庭妮。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

▲▼Cartier「The Culture of Design」形象概念空間開幕-胡宇威,陳庭妮。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳庭妮與胡宇威展現好默契。（圖／記者周宸亘攝）

甜蜜的一席話反映在現實生活中，兩人表示無論價值觀或生活品味都很相似，胡宇威尤其相信陳庭妮的時尚感，出席活動的造型總會詢問她的意見，陳庭妮說：「我們約定好每個月會找一天去餐廳吃飯，dress up（盛裝）一下。」兩人也了解彼此最想要的下一件卡地亞作品，陳庭妮最想收藏美洲豹造型耳扣，以為會被另一半打槍，未料被胡宇威大讚很適合，問及未來買精品是否需要報備？兩人不約而同說：「不用，可以一起討論。」

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞於遠百信義A13開設The Culture of Design形象概念空間。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）
 ▲卡地亞Santos腕錶（左）與LOVE手環是品牌經典之作。

兩人宣布求婚成功喜訊後，絲毫未影響人氣，陳庭妮依然是時尚寵兒，受邀出席LONGCHAMP春夏新品預覽會等活動，胡宇威昨則擔任保養品牌活動嘉賓。今兩人合體逛卡地亞The Culture of Design形象概念空間，細細品味Tank坦克錶、Santos腕錶、LOVE系列等經典之作，一般導覽場次已於LINE官方帳號開放預約，專為兒童打造的親子導覽場次將於三月中開放預約。

▲▼ 陳庭妮 。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳庭妮人氣很旺，日前受邀出席LONGCHAMP春夏新品預覽會。（圖／記者林敬旻攝）

►「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰

►宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王

 

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 陳庭妮, 胡宇威

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士抵制俄羅斯暫停供貨　「市面所見都是戰前庫存錶」

勞力士抵制俄羅斯暫停供貨　「市面所見都是戰前庫存錶」

凱特王子妃挺烏克蘭國旗色穿上身　手做甜點慰勞志工

凱特王子妃挺烏克蘭國旗色穿上身　手做甜點慰勞志工

宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王

宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王

宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王 「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰 「錶王」、AP最夯的運動錶Melody都有　抱愛犬露一手95萬名錶 歐米茄把錶置於馬里亞納海溝測試　防水6,000米超狂 時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」 ROSÉ辣腿全都露PK同團Lisa　確診後狂曬美照問候粉絲 三色珍珠排排站像「彩色泡泡」超萌Q　TASAKI首推耳骨夾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面