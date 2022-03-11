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面試穿搭4種顏色不出錯！藍色好感度倍增　選對錄取工作順風順水

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲職場色彩學。（圖／dappei提供）

文／Dappei

年後離職潮湧現，也是求職的尖峰時段，在用履歷自薦得天花亂墜（？）拿到面試機會後，求職穿搭也不能馬虎，畢竟在還沒開口說話以前，服裝就是你的語言，影響第一印象甚鉅，除了款式的搭配以外，顏色其實也透露著許多訊息，所以這篇「求職、職場穿搭色彩學」請務必詳讀，讓你面試時百戰百勝，入職後還能呼風喚雨！

▎黑色：不容撼動的權威感

當提及黑色的時候，總會讓人聯想到專業一詞，有著不容撼動的權威感，許多名人都是黑色愛好者，像是賈伯斯的極簡黑色上衣已經是他的標誌之一，山本耀司更是黑色信徒，也因為黑色低調卻不失霸氣，因此很容易聚焦在工作內容上，非常適合簡報提案時著用，但黑色同時也會讓人有距離感，因此可以在穿搭加入飾品、小面積亮色來平衡過於嚴肅的氛圍。

▲職場色彩學。（圖／dappei提供）

▲職場色彩學。（圖／dappei提供）

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▎白色：清新可靠的正面形象

雖然黑色跟白色同樣百搭，但比起白色，黑色還是有較多的誤區，像是上述的距離感，以及亞洲社會對用於黑色的禁忌等等，因此白色是絕對安全的選擇。白色向來予人清新、正面的形象，能夠快速建立對方對你的信任，若是覺得一般白襯衫會過於呆板單調，可以選擇有設計感的白色襯衫，從細節變化凸顯你多元活潑。

▲職場色彩學。（圖／dappei提供）

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▎藍色：冷靜務實的穩重感

曾有數據顯示，面試穿藍色單品能有效提升錄取率、增加自信，而仔細觀察也可以發現，許多主管階級都時常著用藍色，它代表著冷靜、務實、堅守價值的形象，美國前總統川普也時常以深藍色西裝現身，是個非常經典的例子。若是想強調自己的穩重感，藍色會是個很好的選擇。

▎粉色：溫柔不失幹練

因為許多戲劇，營造出粉色等同於天真、不知人間疾苦的刻板印象，其實，低飽和的粉色能夠帶出友善、溫柔的感受，像是前德國總理梅克爾就有自己一套獨特的服裝色彩系統，當她進行需要鼓勵人心的活動時，便會穿上粉色系的專業服裝，保持幹練的同時，還能與大眾拉近距離。若是想應徵需要與人群接觸的相關職業，粉色會是不錯的選擇。

▲職場色彩學。（圖／dappei提供）

圖源

Dappei 結語：

求職是條漫漫長路，寫履歷、丟履歷、面試、試用一關又一關，雖然無法掌握他人跟環境，但是可以從自身一點一點的細節做到來增加錄取率跟好感度，祝求職中的搭黨都能順利拿下自己心目中的理想工作！

文字編輯：Sofie

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 求職, 職場, 色彩學

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