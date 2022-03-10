海尼根「小白花」白啤、軒尼詩粉紅酒燦迎夏季　香氣長相都迷人

▲海尼根、酩悅軒尼詩均推初旗下新款夏季新酒飲。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

3月到來，春季的氣息也越加濃厚，為迎接之後愈來愈熱的天氣，海尼根與酩悅軒尼詩不約而同推出旗下新飲，以像香檳口感的白啤酒Edelweiss艾德懷斯「小白花」，主打今夏市場，而酩悅軒尼詩則引進法國蝶伊絲柯蘭堡與米諾蒂酒莊粉紅酒，讓這夏天帶來細緻的迷人感受。

看準在亞洲越來越被重視的白啤酒市場，海尼根推出Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒搶市，主打將來自阿爾卑斯山的新鮮滋味，除了有啤酒一般輕盈、涼爽的口感之外，傳統白啤最大的差異就是在熟成階段加入了草本植物包括鼠尾草、鳶尾根和接骨木花，打造出有獨特花果尾韻的酒體，口感如同香檳一般。

Edelweiss艾德懷斯清爽不厚重的口感及花果香，可搭配西式鹹食、甜點、輕食與晚餐，特別適合與沙拉、海鮮等搭配，即便是下午茶的小點也很適合，目前已率續於超商、頂級酒吧與餐酒館陸續上市，售價79元起。

在台廣受歡迎的香檳品牌酩悅軒尼詩，在歐美日漸勝興的粉紅酒文化下，宣布引進來自普羅旺斯丘(Côtes de Provence)AOC 產區「蝶伊絲柯蘭堡(Château d’Esclans)」及「米諾蒂(Minuty)」粉紅酒，清爽細膩的口感特色，為即將到來的夏天點綴樂趣。

蝶伊絲柯蘭堡旗下有3款粉紅酒，「天使絮語粉紅酒」以淡雅貝殼粉紅色呈現，具備檸檬與水蜜桃的香氣，伴隨著淺淺的單寧，適合做為開胃酒飲用；「搖滾天使粉紅酒」，在指定攝氏7至8度間發酵，以避免過多的氧化，於橡木桶與不鏽鋼桶中進行釀造，調和出雅緻的淡粉玫瑰色調，具有烹煮梨子、青蘋果，並伴隨著蜂蜜香氣、雪松氣息，層次豐富；葡萄品種為Grenache (格那希)與Rolle (Vermentino維蒙蒂諾)的「普羅旺斯粉紅酒」，帶點粉紅橘夢幻色調，具有紅醋栗與覆盆子香氣，伴隨溫和的辛香料及木質清香，還有鮮榨柑橘及些微鹹鮮的感覺。

米諾蒂則以3款粉紅酒登場，「米諾蒂M粉紅酒2020」標誌性的水蜜桃與糖晶柳橙味道，口鼻之間亦帶有濃郁飽和的柳橙皮和紅醋栗香氣，柔軟而清新，適合搭配蔬菜湯品、沙拉、燒烤與杏桃甜點；「米諾蒂PRESTIGE粉紅酒2020」以淺色粉紅葡萄酒，散發濃郁的柑橘和白花香氣，強烈而平衡的柑橘與漿果香氣，彰顯礦物風味。適合搭配小牛生肉、烤魚與亞洲菜；「米諾蒂ROSE et OR粉紅酒2020」則以葡萄柚、玫瑰和白水蜜桃與白花香的香氣為特色，適合搭配帶殼海鮮或壽司。

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