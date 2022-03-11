全球7間「最美星巴克」值得造訪！2家就在台灣趕快衝了

實習記者吳昀庭／綜合報導

連鎖咖啡店星巴克在全球各地設點，其中有一些建築美觀、融入在地文化的特色門市，直接變成旅遊景點，吸引大批觀光客朝聖。這裡就精選了7間值得造訪的「最美星巴克門市」，遍布在日本、韓國、法國等多個國家，其中有2家就在台灣，可以趕快衝了。

1.京都 二寧坂彌榮茶屋門市

這間星巴克位於日本京都知名景點清水寺附近，建築物古色古香，屋齡已有百年，內部裝潢新舊融合，並保留了傳統的榻榻米座位，讓你體驗正宗日式町家風格茶屋。

2.首爾 Famille Park門市

這間門市位於韓國首爾高速巴士站附近，是為了紀念韓國星巴克15周年所設立的店面。外觀建築就很有特色，內部的玻璃屋頂、滿滿白鴿飛起來的裝飾美到不行，直接成為拍照熱點。

3.巴黎 Capucines門市

法國巴黎歌劇院附近的Capucines門市富麗堂皇，走進去宛如來到皇宮。由17世紀的建築改建而成，挑高屋頂上有複雜的天花板壁畫，搭配吊燈、雕刻裝飾充滿歷史氛圍，配上新的黃銅欄杆、訂製家具、地板…，讓空間既古典又有創新感。

4.杜拜 六國商城門市

杜拜的六國商城（IBN Battuta Mall）是知名觀光景點，內部以6個國家為主題裝潢。其中星巴克位於波斯區，充滿傳統波斯回教建築特色，有巨大拱門、馬賽克穹頂、圖騰花紋，以及懸掛的吊燈，抬頭看會被它的華麗所震懾。

5.墨西哥Prado Norte門市

墨西哥城內的Prado Norte門市是西班牙風格建築，以豐富的磁磚打造出令人印象深刻的牆面和噴泉，配上優雅的樓梯，非常適合拍照打卡。內部裝潢舒適，還有鮮豔繽紛的壁畫可以欣賞。

6.花蓮 洄瀾門市

不用出國，台灣就有值得造訪的星巴克，花蓮洄瀾門市由日本知名建築師隈研吾設計，將29個停留在世界各港口的回收貨櫃，交疊、排列成環保建築，是亞洲首間以「貨櫃」打造的門市，也曾拿下星巴克在台打卡數最多的門市冠軍。

▲星巴克花蓮洄瀾門市以貨櫃打造而成 。（圖／資料照）



7.林口 文化三路門市

近期是賞櫻季節，林口文化三路門市因為外面種植三色櫻，而有了「最美星巴克」之稱。櫻花盛開時，滿滿粉紅花海吸引大批民眾朝聖，在樹下喝咖啡、拍美照也太幸福，白天、夜晚的景色各有不同風味。

▲林口星巴克文化三路門市前有滿滿櫻花。（圖／讀者提供）

►星巴克「草莓冷水壺」Q爆！Kate Spade聯名3／15開賣 圓點雨傘好想撐

►星巴克「奶油白托特包」美翻！ 金扣＋淺印Logo質感媲美精品