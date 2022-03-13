「喜歡的句子就寫下來」　4個好習慣每天練習，快速提升表達能力

實習記者施至真／綜合報導

從一個人的談吐，可以看出他的思想、修養和智慧，因此比起亮眼外表，有條理的表達能力更能為你打造完美的第一印象。如果你正因為抓不到說話重點，而害怕社交也沒關係，只要養成以下4個網友推薦的習慣，就能輕鬆提升表達能力，讓你一開口就讓人驚艷。

▲別再害怕開口表達意見，4個習慣讓你開口就驚豔。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

1.養成閱讀習慣

想要快速培養邏輯思考和溝通表達能力，最常見的方法就是多閱讀。除了可以從書中內容獲取新知，還能提升個人素質和思考能力，讓我們在與他人溝通時，可以有條理的將自己的想法表達出來。

2.記錄好的句子

閱讀需要經過內化，才會將知識變成自己的財富，然而只會閱讀是不夠的，除了用腦袋死記硬背，最好還是拿一本筆記本，將喜歡的句子和內文記錄下來，不僅在抄寫時能增加印象，還能避免日後忘記的窘境。

3.看綜藝節目

綜藝節目非常考驗主持人和嘉賓的隨機應變的能力，無論遇到什麼犀利問題，都要快速又有技術的回答，因此比起電影、電視劇等按照腳本台詞演出的作品，綜藝節目更能培養我們的臨場反應力及表達能力。

4.聽線上演講、辯論賽

另外，聆聽TED演講和網路辯論賽也是一項好選擇，我們能從演講者條理清晰的內文中，學習他們說話的口氣和語調，並記下這些有深度的內容，如此一來，不僅能進一步提升與人溝通時的自信，還能學習演講者如何舉一反三，讓你在與人交談時，成功脫穎而出！

▶《少年法庭》寫實金句必反思：大人們的私欲，正在無情踐踏孩子們的未來



▶總是留不住錢？網搜「5個實用方法」，讓你降低購物慾