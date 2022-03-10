劉品言合體章廣辰曝《華燈4》願望　開低胸挺臺北時裝週

▲台北時裝週AW22展前記者會，劉品言與章廣辰也穿上設計師作品現身時裝週。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

2022臺北時裝週AW22即將於3月23日開跑，今（10）日舉辦展前記者會，邀請主演《華燈初上》的「花子」劉品言與「阿達」章廣辰穿著臺灣設計師品牌服飾亮相。兩人今日都顛覆劇中復古造型，劉品言大開深V讓章廣辰直呼不敢看，她則是搞笑透露了華燈若有「第四季」的私心願望，「希望阿達可以有頭髮，他今天真的很帥。」

▲劉品言穿著設計師品牌UUIN西裝外套。（圖／記者湯興漢攝）

劉品言穿著設計師品牌UUIN西裝外套，在中性剪裁中小露美胸，她笑稱是「偷穿寶寶衣櫥的概念」，並提到自己一向喜歡可帥可耍美的西裝外套，原本擔心今天穿太多會冒汗，結果材質透氣輕薄讓她大讚： 「這一次明白台灣的布料也是數一數二，好厲害。」至於私下穿著風格，劉品言坦言年紀到了所以越來越不局限，尤其是《華燈》爆紅後，復古也變成是一種流行。

▲章廣辰以oqLiq機能服裝亮相。（圖／記者湯興漢攝）

章廣辰過去擔任模特兒就嘗試過許多風格，今日以oqLiq機能服裝亮相，品牌以永續為主軸，將牡蠣殼紗、虱目魚鱗、回收漁網等海洋廢材質再製，環保理念讓他非常讚同。而章廣辰在劇中是平頭造型，戲外難得留起中分微捲髮，讓劉品言被電到直接喊話製作人，「如果再有第四季，我希望讓阿達可以有頭髮，這是我自己的心願，他今天的髮型真的很帥！」

日前藝人大S因一通20年前舊愛的電話閃婚，使「20年前電話號碼」成為熱議話題，兩人不免被問到當下反應，劉品言表示自己很欣賞能夠勇敢追愛的人，但她也開玩笑說：「以前看到不認識的電話絕對不會接，現在接起來發現是投資群組、保險公司。」





▲重頭戲永續機能時尚開幕秀有6個臺灣設計師品牌參與。（圖／記者湯興漢攝）

臺北時裝週AW22 在3月23日至30日展開，重頭戲永續機能時尚開幕秀有6個臺灣設計師品牌參與，包含C JEAN、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YU CHAN、UUIN、WEAVISM織本主義。另於松菸誠品打造臺北時裝週選品店，集結販售40家不同領域的臺灣設計師品牌商品，讓臺灣時尚走向國際。