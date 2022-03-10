fb ig video ETtoday search mobile

劉品言合體章廣辰曝《華燈4》願望　開低胸挺臺北時裝週

>

▲台北時裝週AW22展前記者會，劉品言與章廣辰也穿上設計師作品現身時裝週。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

2022臺北時裝週AW22即將於3月23日開跑，今（10）日舉辦展前記者會，邀請主演《華燈初上》的「花子」劉品言與「阿達」章廣辰穿著臺灣設計師品牌服飾亮相。兩人今日都顛覆劇中復古造型，劉品言大開深V讓章廣辰直呼不敢看，她則是搞笑透露了華燈若有「第四季」的私心願望，「希望阿達可以有頭髮，他今天真的很帥。」

▲▼2022台北時裝週AW22展前記者會3/10熱鬧登場，除了有名模走秀外，華燈初上劇中演員劉品言與章廣辰也穿上設計師作品現身時裝週。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2022台北時裝週AW22展前記者會3/10熱鬧登場，除了有名模走秀外，華燈初上劇中演員劉品言與章廣辰也穿上設計師作品現身時裝週。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉品言穿著設計師品牌UUIN西裝外套。（圖／記者湯興漢攝）

劉品言穿著設計師品牌UUIN西裝外套，在中性剪裁中小露美胸，她笑稱是「偷穿寶寶衣櫥的概念」，並提到自己一向喜歡可帥可耍美的西裝外套，原本擔心今天穿太多會冒汗，結果材質透氣輕薄讓她大讚： 「這一次明白台灣的布料也是數一數二，好厲害。」至於私下穿著風格，劉品言坦言年紀到了所以越來越不局限，尤其是《華燈》爆紅後，復古也變成是一種流行。

▲▼2022台北時裝週AW22展前記者會3/10熱鬧登場，除了有名模走秀外，華燈初上劇中演員劉品言與章廣辰也穿上設計師作品現身時裝週。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2022台北時裝週AW22展前記者會3/10熱鬧登場，除了有名模走秀外，華燈初上劇中演員劉品言與章廣辰也穿上設計師作品現身時裝週。（圖／記者湯興漢攝）

▲章廣辰以oqLiq機能服裝亮相。（圖／記者湯興漢攝）

章廣辰過去擔任模特兒就嘗試過許多風格，今日以oqLiq機能服裝亮相，品牌以永續為主軸，將牡蠣殼紗、虱目魚鱗、回收漁網等海洋廢材質再製，環保理念讓他非常讚同。而章廣辰在劇中是平頭造型，戲外難得留起中分微捲髮，讓劉品言被電到直接喊話製作人，「如果再有第四季，我希望讓阿達可以有頭髮，這是我自己的心願，他今天的髮型真的很帥！」

日前藝人大S因一通20年前舊愛的電話閃婚，使「20年前電話號碼」成為熱議話題，兩人不免被問到當下反應，劉品言表示自己很欣賞能夠勇敢追愛的人，但她也開玩笑說：「以前看到不認識的電話絕對不會接，現在接起來發現是投資群組、保險公司。」

▲▼2022台北時裝週AW22展前記者會3/10熱鬧登場，除了有名模走秀外，華燈初上劇中演員劉品言與章廣辰也穿上設計師作品現身時裝週。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2022台北時裝週AW22展前記者會3/10熱鬧登場，除了有名模走秀外，華燈初上劇中演員劉品言與章廣辰也穿上設計師作品現身時裝週。（圖／記者湯興漢攝）

▲重頭戲永續機能時尚開幕秀有6個臺灣設計師品牌參與。（圖／記者湯興漢攝）

臺北時裝週AW22 在3月23日至30日展開，重頭戲永續機能時尚開幕秀有6個臺灣設計師品牌參與，包含C JEAN、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YU CHAN、UUIN、WEAVISM織本主義。另於松菸誠品打造臺北時裝週選品店，集結販售40家不同領域的臺灣設計師品牌商品，讓臺灣時尚走向國際。

關鍵字：

臺北時裝週, 劉品言, 章廣辰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

談戀愛反差最大的星座TOP 3　冠軍是天蠍，超乎你的想像根本驚喜包 總是留不住錢？網搜「5個實用方法」，讓你降低購物慾 營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單！能吃4餐、外食族也能輕鬆做 《金魚妻》岩田剛典真實身份驚人！是LV品牌大使，娃娃臉穿搭超型格 學劉詩詩、趙露思綁出仙氣盤髮　搭配蝴蝶結髮飾看起來更有氣質 防癌又抗老！營養師激推「6款紫色食物」，讓你越吃越年輕 韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面