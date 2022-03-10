韓劇大談「辦公室戀愛」讓人好心動！3大職場愛情攻略必遵守

記者王則絲／綜合報導 圖／翻攝自SBS、JTBC

出社會之後，通常都是從職場拓張交友圈，因此單身的人在職場上遇到喜歡的對象，是很正常的事，但不可否認的是「辦公室戀愛」常衍生出許多問題，所以有些公司明說暗指的禁止，最近熱播韓劇像是《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《社內相親》正好都是描述同事之間的愛情，可見愛情來了誰也無法阻擋，但若真要談場辦公室戀愛，以下幾點攻略、準則需要記住。

＃低調為上策

若是兩人關係還在交往初期，或是很不穩定的階段，在公司絕對切忌放閃，若表現得太明顯，發現不對勁的同事們也許會在背後偷傳八卦，引來過度的關心，難免會對兩人的感情造成影響，且如果在工作場合卿卿我我、打情罵俏，也會讓同事感覺不便困擾，還可能給上司留下不認真的印象。

＃有何時公開、怎麼公開的共識

「辦公室戀愛」通常會以地下戀情的模式發展，怕被同事發現引來麻煩而偷偷交往，但是當兩人關係穩定時，就要開始考慮如何公開這件事，而在這上頭兩人必須擁有共識，避免發生其中一方想公開、另一方卻不想公開的情況，做好溝通才不會讓好不容易發芽的戀情夭折。

＃理性分手

所有的愛情都不容易，但「辦公室戀愛」更是容易遇上困難，如果兩個人最終還是走上分手一途，記住絕對要保持理性，最和平的狀況是兩個人回歸正常同事關係，但若場面鬧得難堪，必會有一方想離開，這時必須要理性想清楚，對你來說工作和感情哪一個更重要，要是讓感情大程度影響事業發展，那就真的不好了。