fb ig video ETtoday search mobile

「總選離得最遠的座位」　8種不得老闆緣的舉動，升遷自然無望

>

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲上班小心踩到老闆地雷不自知。（圖／PAKUTASO）

編輯／借借

打拚加班甚至立下汗馬功勞，但升遷的名單上永遠沒有你，總是不得「老闆緣」，有時候工作內容無法鶴立雞群，卻又一直踩到老闆地雷，可能是你總是無法升官原因，這些地雷老闆「只看不說」，快來檢視你是否自爆好幾回！

直呼老闆名
有些外商或較洋派的公司，可能會以英文名字取代稱呼，但有時也要叫聲「老闆」，適時提醒一下他「我有把你當老闆看」，除非老闆一直表示不需要，尤其在剛進公司或跟老闆還不熟的時候，別自以為他是你朋友。

職場,女職員,秘書,OL（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲HOLD住電梯等細微小事，盡量幫老闆服務。（圖／pixabay）

讓老闆幫你做雜事
在職場上老闆等於長輩，一些小事情做到位是尊敬的表現，按電梯、攔計程車、開車門、提東西這種雜事，不要變成老闆幫你做。

總是選離老闆最遠的座位
開會、聚餐時，總是選擇離老闆最遠的座位，不就等同你覺得他不好相處，或相處起來有壓力？互相推辭老闆旁邊的座位，好像最衰的人才要跟他坐在一起，怎會得老闆人緣？

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

▲跟老闆簡報時不要過於賣弄，重點是老闆要聽得懂。（圖／pixabay）

未考慮老闆能力
有些老闆的年紀較長，對於網路、電腦或是外語能力較弱，在開會時狂說專有名詞或英文單字，不但會造成老闆不理解、溝通不良，這些老闆不會承認，之後就是自己的提案被頻打槍。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲老是炫耀跟老闆有私人交情，有百害無一利。（圖／pixabay）

放話跟老闆有私交
若與老闆有私交，像是私底下吃飯喝酒之類的，還大喇喇在辦公室或同事面前透露，這種舉動不但不必要且非常不智，更會引起老闆的尷尬狀況，增加管理困擾，幾乎沒有一點好處。

不跟老闆打招呼
兩人在辦公室狹道相逢，依晚輩跟長輩相處的心態，應該主動並先於老闆跟對方打招呼，裝作沒看到閃躲或直接走過，老闆不會覺得你「害羞」，只會認為你很沒禮貌。

▲▼晚餐,聚會,約會,吃,叉子,西餐,餐廳。（圖／翻攝自pixabay）

▲老闆做東請客，選中等價位的菜就好。（圖／pixabay）

老闆請客只想佔便宜
有時上司請客，先讓下屬點菜也是一種觀察，只想著「老闆請客當然要點最貴，不然不是虧到了嗎？」是不懂規矩的行為，要的話就請老闆先點，之後點餐價格不可以跟老闆點的差太多，不然就是直接點中低價位的選項，別一副把人家當凱子的態度。

沒有幫老闆解圍的自覺
做生意難免應酬，老闆帶你去不是叫你去做簡報的，而是去幫他解圍的，若客戶有其他娛樂性的要求，如乾杯或唱歌之類的，就該擋在老闆前面，不要還一昧瞎起鬨，即便老闆酒量比你好，也該做足誠意。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 交戰, 升遷, 老闆緣, 面試, 跳槽

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

吳奇隆不要看！劉詩詩35歲生日「性感視角」　吊帶裙洩傲人直角肩

吳奇隆不要看！劉詩詩35歲生日「性感視角」　吊帶裙洩傲人直角肩

日網瘋傳神準「遊樂園心測」！　從你最想玩的設施看內心缺口

日網瘋傳神準「遊樂園心測」！　從你最想玩的設施看內心缺口

口罩戴整天彷彿臉蓋大蒸籠！當心口罩肌缺氧暗沉找上門 《金魚妻》岩田剛典真實身份驚人！是LV品牌大使，娃娃臉穿搭超型格 韓劇大談「辦公室戀愛」讓人好心動！3大職場愛情攻略必遵守 金世正《社內相親》戲裡戲外都是格紋控！5套造型小露美腿電翻了 大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖 「總選離得最遠的座位」　8種不得老闆緣的舉動，升遷自然無望 薯條也入榜！營養師點名「8大致癌食物」，少吃為妙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面