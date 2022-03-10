fb ig video ETtoday search mobile

劉詩詩不露臉照樣時尚　背16萬香奈兒夯包出遊

>

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

▲劉詩詩近期po出遊照，僅一張側臉照可認出是她。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

記者陳雅韻／台北報導

34歲大陸女星劉詩詩與51歲的老公吳奇隆，日前聯手滅了婚變傳言，看來心情平復不少，連日與粉絲分享到戶外踏青的照片，不過她僅有一張戴著墨鏡的側臉照，其他都是未露臉的背影照或風景照，不過從背影照也可見她走在時尚尖端，被香奈兒（CHANEL）力捧為下一個明星包款的16萬元CHANEL 22包，她已背著出遊了。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

▲劉詩詩頭戴香奈兒漁夫帽，背最新的CHANEL 22 包161,900元。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

劉詩詩在新照中雖然沒有正面照，但一身行頭都是香奈兒熱門款，包括布滿品牌Logo的黑色漁夫帽，以及春夏主打的CHANEL 22白色包款，外型神似購物袋，其實是牛皮製的大容量托特包，包面裝飾菱格紋並點綴金色或漆面金屬字母組成的「CHANEL」標誌，搭配皮穿鍊背帶相當有型，共有三種尺寸，且有多種顏色可供挑選。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

▲劉詩詩背的香奈兒CHANEL 22包外觀如購物袋，其實是小牛皮打造。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

形象良好的劉詩詩向來是精品品牌寵兒，不僅長期與香奈兒保持友好關係，亦是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）、華人珠寶品牌Qeelin的代言人，出席公開活動必定巧搭兩個品牌的腕錶或珠寶增添亮點，也善盡職責為品牌搏曝光。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

▲劉詩詩是華人珠寶品牌Qeelin代言人。（圖／Qeelin提供）

►劉詩詩露肩熱褲裝是極限　謝絕性感造型讓吳奇隆好放心

►胡宇威求婚成功首合體另一半好害羞　陳庭妮驚呼鑽戒「太大了」！

關鍵字：

劉詩詩, OMEGA, 歐米茄, Qeelin, 香奈兒, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

胡宇威求婚成功首合體另一半好害羞　陳庭妮驚呼鑽戒「太大了」！

胡宇威求婚成功首合體另一半好害羞　陳庭妮驚呼鑽戒「太大了」！

勞力士抵制俄羅斯暫停供貨　「市面所見都是戰前庫存錶」

勞力士抵制俄羅斯暫停供貨　「市面所見都是戰前庫存錶」

凱特王子妃挺烏克蘭國旗色穿上身　手做甜點慰勞志工

凱特王子妃挺烏克蘭國旗色穿上身　手做甜點慰勞志工

宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王 宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王 「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰 「錶王」、AP最夯的運動錶Melody都有　抱愛犬露一手95萬名錶 歐米茄把錶置於馬里亞納海溝測試　防水6,000米超狂 時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」 ROSÉ辣腿全都露PK同團Lisa　確診後狂曬美照問候粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面