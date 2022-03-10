劉詩詩不露臉照樣時尚　背16萬香奈兒夯包出遊

▲劉詩詩近期po出遊照，僅一張側臉照可認出是她。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

記者陳雅韻／台北報導

34歲大陸女星劉詩詩與51歲的老公吳奇隆，日前聯手滅了婚變傳言，看來心情平復不少，連日與粉絲分享到戶外踏青的照片，不過她僅有一張戴著墨鏡的側臉照，其他都是未露臉的背影照或風景照，不過從背影照也可見她走在時尚尖端，被香奈兒（CHANEL）力捧為下一個明星包款的16萬元CHANEL 22包，她已背著出遊了。

▲劉詩詩頭戴香奈兒漁夫帽，背最新的CHANEL 22 包161,900元。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

劉詩詩在新照中雖然沒有正面照，但一身行頭都是香奈兒熱門款，包括布滿品牌Logo的黑色漁夫帽，以及春夏主打的CHANEL 22白色包款，外型神似購物袋，其實是牛皮製的大容量托特包，包面裝飾菱格紋並點綴金色或漆面金屬字母組成的「CHANEL」標誌，搭配皮穿鍊背帶相當有型，共有三種尺寸，且有多種顏色可供挑選。

▲劉詩詩背的香奈兒CHANEL 22包外觀如購物袋，其實是小牛皮打造。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

形象良好的劉詩詩向來是精品品牌寵兒，不僅長期與香奈兒保持友好關係，亦是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）、華人珠寶品牌Qeelin的代言人，出席公開活動必定巧搭兩個品牌的腕錶或珠寶增添亮點，也善盡職責為品牌搏曝光。

▲劉詩詩是華人珠寶品牌Qeelin代言人。（圖／Qeelin提供）

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