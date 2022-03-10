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薯條也入榜！營養師點名「8大致癌食物」，少吃為妙

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▲▼營養師點名「8大致癌食物」。（圖／Unsplash）

▲炸物多吃對身體無益。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近日藝人朱芯儀自曝罹患乳癌，引發各界關注，研究證實，罹癌率不僅和家族病史有關，後天環境也有很大的影響，尤其是飲食食習慣更為重要，營養師孫語霙就在臉書點名「8大致癌食物」，少吃一點較健康。

#加工肉品

加工肉類像是培根、香腸、熱狗在加工過程中，常會添加硝酸鹽類作為保色劑，人體食用後可能產生致癌物質，因此平常飲食中建議以新鮮食材取代加工肉品，可以吃完整肉塊就不要吃火腿、熱狗、組合肉。

▲▼營養師點名「8大致癌食物」。（圖／Unsplash）

#燒烤肉類

肉類食物經過高溫烹調，產生多環芳香化合物等危險因子，例如常常吃「燒烤吃到飽」，飲食中總是少菜多肉都是很危險的習慣。

#油炸食物

營養師提醒，在高溫油炸的環境下，不論是蛋白質還是澱粉類食物，皆會產生致癌物質，所以不管是 炸雞排、炸薯條，甚至是很多以為比較健康的炸蔬菜，最好都不要常吃。

▲▼營養師點名「8大致癌食物」。（圖／Unsplash）

#高脂肪食物

很多食物雖然未經過油炸，但本身脂肪含量就特別高，像是烤雞屁股、肥肉，食用過量也會增加肥胖、致癌風險。

#發霉的食物

營養師舉例，發霉的花生是最常見受強烈致癌物黃麴毒素汙染的食物，但不僅是花生，像是米、堅果、豆類、乾貨類、辛香料、醃漬食品、地瓜粉、麵粉、咖啡豆都曾遭受波及，因此這一類的食物存放時需特別留意新鮮度並確實密封，要是過期、受潮，就趕緊丟掉吧！

▲▼營養師點名「8大致癌食物」。（圖／Unsplash）

#酒精

肝臟是代謝酒精的主要器官，透過一系列化學反應將酒精轉換為二氧化碳和水，釋放到尿液和肺部裡，但肝臟的能力有限，若長期酗酒，則會可能會導致肝臟疾病並提升肝癌風險；此外酒精也是頭頸癌（口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌）的危險因子，因此，飲酒確實要酌量。

#檳榔

引起口腔癌的危險因子。

▲▼營養師點名「8大致癌食物」。（圖／Unsplash）

#滾燙的食物

食道壁是由黏膜組成，只能耐受50-60℃的食物，滾燙的火鍋湯，溫度大約在70-80℃，高溫會燙傷黏膜組織，長期下來可能會變成慢性發炎，嚴重的話，還可能演變成口腔癌前病變。

營養師孫語霙提醒，生活中常見的致癌食物並不是說完全不能吃，但是當我們已知這些食物在長期大量食用下存在著一定風險，那麼盡可能減少食用頻率、份量，就能幫助你大大降低罹病風險。

關鍵字：

抗癌, 致癌, 飲食, 營養師孫語霙

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