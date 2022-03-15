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說・流行／默默成IG爆款的「牛角包」　背後神手是「愛馬仕前設計師」

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記者王則絲／台北報導

或許不是這麼頻繁、也不是這麼搶眼，但是若有關注時尚潮流的話，近年在IG上應該有看過這款形狀特殊可愛的「牛角包」吧？不只是會出現在明星的私服中，也悄悄現身不少韓劇裡。這款「牛角包」，或稱「可頌包」，來自極簡風格的法國品牌LEMAIRE，雖然毫不積極宣傳，也不太搞社群手段，但卻默默成了爆款，背後神手想必是超大咖人物。

▲Lemaire。（圖／翻攝自IG）

LEMAIRE是由愛馬仕女裝前藝術總監Christophe Lemaire與妻子Sarah-Linh Tran合作主理，於1992年誕生的獨立品牌，不隸屬於哪一個大集團。不只是愛馬仕，Christophe Lemaire也曾擔任過LACOSTE創意總監一職，超狂履歷獲得時尚界敬賞，而談到他最為人所知的作品，大概是自2015年與UNIQLO合作推出聯名系列，而後獲邀出任UNIQLO巴黎研發設計中心的總監，至今每一季都替粉絲打造超受歡迎的「U系列」，被譽為「平價版愛馬仕」，這也讓他知名度大大提升。

▲Lemaire。（圖／翻攝自IG）

▲Lemaire。（圖／翻攝自IG）

LEMAIRE的設計精簡俐落，不太會有誇張搶眼的元素，而是運用剪裁來做出變化。且Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran總是秉持低調行事的作風，他們不追求流量與曝光率，不依賴社群宣傳手段，那是因為Christophe Lemaire曾提出批判，他認為過度的商業化令人痛恨，像是大量的廣告入侵生活，腐蝕了人們的心靈與思想。因此LEMAIRE的品牌個性並不信奉外在包裝，而是著重品質，用高端奢侈品的質量來經營自己的品牌，那份孤傲和優雅，正是吸引大批極簡主義者追隨的關鍵。

▲Lemaire。（圖／翻攝自IG）

即便不依賴大量廣告，LEMAIRE依然在社群上自主發酵，像是這款在2019首亮相的「牛角包」（Croissant bag），即便它不想、也默默成了爆款，女星歐陽娜娜私下曾背過，韓劇《那年，我們的夏天》裡金多美亦背著它搭配出鏡。「牛角包」顧名思義就是從牛角麵包發想，半月包型在兩端捲成扭結，可愛又特別的外型極具辨識度，今年LEMAIRE還將這款牛角包縮小再縮小，新推出了迷你牛角零錢包，Ｑ度更提升。

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關鍵字：

説流行, 牛角包, 可頌包, LEMAIRE, Christophe Lemaire, 愛馬仕

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