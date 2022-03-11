亮・珠寶／卡地亞三環戒變身　拉長了竟可變耳環

▲卡地亞與sacai設計師兼品牌創辦人阿部千登勢聯手改造Trinity系列，推出TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai新品。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際珠寶品牌各有高辨識度的經典之作，但同時不忘與時俱進，為招牌設計注入新意，與服裝設計師攜手成為趨勢。卡地亞（Cartier）近期便邁出一大步，邀sacai 設計師兼品牌創辦人阿部千登勢重塑問世近百年的TRINITY三環戒，融合原創精神與當代新意，正是一大挑戰。

▲卡地亞TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai系列中耳環可轉換為戒指，另有頸鍊款式。





▲卡地亞TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai系列白 K 金、黃 K 金與玫瑰金圈環構成的手環。

經典變奏款

卡地亞1924年誕生的TRINITY系列，迎來近百年來最大突破，在日本時尚品牌sacai設計師兼品牌創辦人阿部千登勢創意下，將大眾熟悉的白 K 金、黃 K 金與玫瑰金圈環解構，變化其圈環形狀及其扭曲形體，創作兩款戒指、一款手環、一款頸鍊、一對耳環以及一款可作為耳環或轉換成戒指等6件作品，今年夏季於日本首度上市；隨後將於 2022 秋季在巴黎、倫敦、紐約及首爾販售，台灣目前無上市計畫。

▲TASAKI創意總監Prabal Gurung在紐約發表2022秋冬系列時裝秀，同步揭幕全新TASAKI Atelier系列高級珠寶耳環。（圖／TASAKI提供）



誇張大耳飾

TASAKI創意總監Prabal Gurung身兼服裝設計師，總在紐約發表秋冬系列時裝秀上，同步揭露TASAKI Atelier系列高級珠寶，讓模特兒穿著新裝搭配造型搶眼的珠寶吸睛。今年仍將重點放在誇張耳飾，全新Ore系列耳環將各種彩色寶石自由組合，而Waterfall系列則以瀑布為靈感，珍珠與鑽石構成的耳飾隨著身體韻律擺動。

▲MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾款，191,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

珍珠龐克風

向來優雅的MIKIMOTO，2020年起與日本時尚大師川久保玲COMME des GARÇONS聯名，推出充滿龐克味道的珠寶，著實顛覆大眾對珍珠的想像，也跨越性別的界線，讓穿戴珍珠更自由也更時髦，第一波設計以珍珠串鍊搭配銀製鎖鍊、COMME des GARÇONS字樣吊牌，去年曝光的第二波作品則結合別針、鉚釘及尖牙等元素，成功營造衝突美感。

▲喬治傑生與丹麥時尚品牌STINE GOYA合作，為招牌Daisy系列珠寶增添新色彩。（圖／翻攝Georg Jensen IG）

小花上新色

丹麥王室御用精品品牌喬治傑生（Georg Jensen），1940年為慶祝現任丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）誕生，以她的小名「Daisy」創作小雛菊造型的Daisy系列珠寶獻上祝福，近日為此經典之作注入新意，聯手丹麥時尚設計師品牌STINE GOYA創作新品，為白色小花珠寶換上深淺不一的綠色新裝，大小不一的花朵層次排列，顯得更為年輕活潑，洋溢春天氣息。

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