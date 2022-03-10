必買！春夏「潔顏神品」特搜，讓毛孔大口深呼吸

▲清潔是美肌的第一步。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

保養必須從清潔開始，臉部肌膚一整天都被口罩悶著，若是沒有將臉上的油脂髒汙清潔乾淨，再厲害的保養品也吸收不進去，《ET FASHION》熱搜神級清潔單品，必須購入！

▲Aesop 甘菊去瑕敷面膜，60ml，1,250元。

內含甘菊花苞和茶樹精油，可以緩解肌膚表皮的發炎現象，使整體肌膚狀況更加穩定，天然黏土能吸出肌膚中多餘的油脂雜質，鎮定受刺激的皮膚，減緩長時間佩戴口罩帶來的不適。

▲CNP蜂膠能量胺基酸潔膚凝膠，200ml，790元。

內含蜂膠萃取及胺基酸洗淨成分，透過豐富的綿密泡沫溫柔洗淨髒污，潔淨老廢角質並同時賦予肌膚保濕營養。

▲Dior 極淨舒緩潔顏慕斯，150g，1,680元。

含高濃度自然來源成分，適合所有膚質，敏弱肌都能安心使用。獨特霜狀質地打造如雲朵般豐盈彈力泡沫，深層洗淨留下溫和潤澤感受，洗後肌淨透亮。

▲東森自然美 瑞昇超細緻胺基酸淨潤潔面乳，150g，1,380元。

擁有95%潔淨胺基酸配方，不添加皂鹼，而是添加牛磺酸潔顏成分，所以相較一般添加皂鹼的洗面乳溫和許多，洗完後不僅肌膚滑嫩，毛孔也清爽透氣。

▲Sukin 經典泡沫潔面露，125ml，369元。

高達98.8%天然植萃成分組成，添加金縷梅、洋甘菊和月見草精油，幫忙溫和去除日常汙垢和多餘油脂，讓毛孔清透呼吸。

▲I DEW CARE 3重礦物橡皮擦泥膜，85ml，700元。

富含三重礦物質鋅、鎂、銅的綜合因子，洗完水潤不乾澀， 敷完肌膚立刻有感，臉色亮起來。