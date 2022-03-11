iPhone 13掛繩手機殼推薦TOP 10！超美愛心扣、奶茶鍊　背著就出門

文／Lookin 圖／Lookin提供

掛繩手機殼、立扣殼已經成為換新手機必買的周邊商品，隨著iPhone 13正式開賣，手機背帶iPhone專屬款也接二連三推出，不過手機掛繩究竟要怎麼用才好？推薦十款造型滿分又耐用的吊繩手機殼，除了Topologie之外還有超多設計也令人心動！

Topologie Verdon繩索背帶手機殼，NT$1,180

應該算是掛繩手機界無人不知的強大品牌！率性簡單的外型以攀岩工具、繩索和齒輪為靈感，特殊掛扣設計除了耐用度超高之外，也能任意拆卸使用，讓手機殼也成為妝點造型不可或缺的強大配件。

Twinko天然淡水珍珠鍊條斜背殼，NT$299

Twinko極簡霧面純色奶茶鍊條斜背殼，NT$329

Twinko隨時Perfect鏡面斜背殼，NT$350

Twinko超美幾何三角大理石貝殼銀箔斜背掛繩殼，NT$399

Twinko iPhone13愛心鍊飾莫蘭迪色系鍊條斜背殼，NT$279

簡直是專為女孩們所設計的夢幻手機殼！華麗的大理石貝殼、簡約時髦的鏡面、還有好感度超高的霧面純色奶茶搭配、與氣質知性的淡水珍珠...每一款都超級燒心！更棒的是價格通通百元就能搞定、一次買三條也不心痛！

APEEL STUDIO人生只有一次 iPhone 鏡面古巴鏈背帶防摔保護殼，NT$599

可以客製化的設計十足令人心動不已！拿來送人也超適合！共有金色、銀色、黑色三款鏡面可以選擇，另外字體跟圖案也能依據喜好調整，色調與放置位置都能百分百滿足個人需求！

CASETiFY Crossbody Case Customization，NT$2,000

能夠客製化的設計著實令人心動，搭配品牌識別性的鏡頭框細節元素耐看又具風格，雖然目前iPhone13還只推出手機殼的款式，不過新款掛繩式手機殼也即將上架販售囉！

JW PEI Quinn手機包，NT$1,599

JW PEI Aylin帆布手機包，NT$1,599

超時髦手機包的設計能夠放置的手機型號更多，也能再額外添購鍊條使用，另外包包本身也有夾層能夠放置卡片與證件等物品，實用性超高！甚至可以只揹這款手機包就輕鬆出門。

手機掛繩Q&A問答

Q1:手機掛繩怎麼用？好用嗎？

A:手機掛繩實用性超高！外出時如果是大包包、掃實聯制時要找到手機就十分尷尬，或者手機拿一拿不知道放到哪去、翻找手機常常讓人心慌意亂、誤以為手機失蹤不見！有了掛繩手機殼就能免除這樣的尷尬情況與煩惱，現在也有許多立扣殼與綁繩的設計，沒有吊飾孔也能使用。

Q2:手機掛繩適合的場合？

A:

1.旅遊時需要隨時打開地圖查看、手機掛在身上時刻拿起都方便！

2.當天想輕便出門時，只要掛上手機、帶上一張信用卡就輕鬆出門，目前政策規定每個店家都要實聯制，手機掛在身上更加便利。

3.騎機車時也省去停紅燈找手機的麻煩、後座乘客也能避免一不小心手滑手機掉馬路上的慘況。

Q3:手機掛繩挑選注意事項？

A:選擇手機掛繩時最重要的就是殼身的開孔要精準，才不會有使用上卡住充電線等問題，還有殼身要容易按壓，建議購買前可以先搜尋一下品牌評價。

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