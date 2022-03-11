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爆準！超夯「手機鎖定畫面」心理測驗，秒測你內心寂寞指數

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▲▼手機心理測驗 。（圖／Unsplash）

▲你的手機鎖定畫面是哪一種呢？（圖／Pexels、Pixabay，以下同）

編輯／Lily

現代人手機不離身，手機桌面設定往往顯露自己的內心，網傳從你的「手機鎖定畫面」，就能窺知你的內心是否感到寂寞，測過的都說準，一起來測測你的寂寞指數吧！

你的「手機鎖定畫面」是什麼呢？

A.風景

B.寵物

C.偶像

D.家人或另一半

▲▼手機心理測驗 。（圖／Unsplash）

選擇A風景的你→寂寞指數80%

你總想著去旅行，外人看你總是自由自在很豁達，其實你的內心很寂寞，但又不知道怎麼做才能提升社交力，所以有時想要逃離現實生活，但這樣也沒讓你更快樂。想要提升社交力，建議培養嗜好或是找到興趣，藉由這些認識新朋友，拓展自己的生活圈。

▲▼手機心理測驗 。（圖／Unsplash）

選擇B寵物的你→寂寞指數40%

你很能坦然面對自己內心的寂寞感，對你而言其實寂寞很正常，你總能找到方式和寂寞好好相處，只是偶爾在夜深人靜時覺得空虛，不過一下子就過了，你並不會因此而憂鬱煩心。

▲▼手機心理測驗 。（圖／Unsplash）

選擇C偶像的你→寂寞指數20%

你的世界中從來沒有寂寞無聊，可以一個人吃飯、看電影，甚至是旅行，說走就走，很會欣賞生活中有趣的事物，更享受發呆放空的感覺。

▲▼手機心理測驗 。（圖／Unsplash）

選擇D家人或另一半的你→寂寞指數60%

你給人一種愛家的感覺，事事以家人為主，外人都很羨慕你幸福的家庭，但內心的你其實很渴望拓展自己的社交圈，希望多認識一些新朋友，擺脫一成不變，活出更豐富的自己。

►超神準！網暴紅「養什麼寵物」心理測驗，秒測你的理想對象

關鍵字：

寂寞, 心理測驗, 測試

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