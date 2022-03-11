Jennie扭螞蟻腰稱霸秀場　火辣中空裝變身粉紅夏威夷女郎

▲Jennie從巴黎轉往夏威夷歐胡島，參加Jacquemus舉辦的「Le splash」主題大秀。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie剛結束巴黎時裝周行程，馬不停蹄轉往夏威夷歐胡島，欣賞以超大草帽、迷你包款、火辣開襟衫等設計爆紅的法國時尚品牌Jacquemus舉辦的「Le splash」主題大秀，Jennie身穿桃粉色的短版上衣搭配針織裙，再度露出她的螞蟻腰，隨著音樂扭腰擺臀稱霸秀場，自封「粉紅夏威夷女郎」。

▲Jennie化身粉紅夏威夷女郎扭腰擺臀。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie顯然對於自己的腰部曲線深具信心，出席公開場合經常以露肚裝示人，日前在巴黎參加香奈兒（CHANEL）大秀，即以黑色中空裝搭配層次金鍊造型亮相，而轉晚夏威夷力挺Jacquemus，她則穿淺粉與桃紅色交織的格紋短版衣，搭配直條紋針織裙，貼身的衣料盡顯她的完美曲線，再拎著桃紅色小包，甜美可人。

▲Jennie日前出席香奈兒巴黎大秀也以中空裝示人。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

不僅腹部正面的馬甲線吸睛，Jennie背部凹痕曲線也很迷人，一切都要歸功她的自律，定期到健身房報到做複合式運動，包括皮拉提斯、空中瑜珈、TRX等都是她鍛鍊肌耐力、雕塑身材的必備課程，才能自信駕馭各大品牌的「炫腹裝」。

▲Jennie勤於健身，練就緊實身體曲線。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

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