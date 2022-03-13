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星巴克「果汁牛奶星冰樂」超有懷舊感　兩款復古玻璃瓶附咖啡必須收

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實習記者吳昀庭／綜合報導

星巴克常配合季節推出限定飲品，日本星巴克這次的春季新品充滿懷舊風情，以裝在復古玻璃瓶裡的牛奶為靈感，把咖啡牛奶、果汁牛奶兩個人氣口味，變成星巴克風格飲品，味道會勾起許多人的兒時回憶。另外還推出了印有星巴克LOGO的玻璃牛奶瓶，帶回家裝咖啡也太可愛。

▲日本星巴克復古牛奶瓶。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本星巴克推出咖啡牛奶、果汁牛奶兩款限定飲品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp，下同）

許多人小時候應該有訂牛奶配送到家的回憶，它們就是裝在玻璃瓶裡，而去日本泡溫泉時，結束後也會學當地人來一杯玻璃瓶裝牛奶，其中又以咖啡、果汁口味最受歡迎，日本星巴克就以這咖啡、果汁牛奶為靈感，推出兩款限定飲品。

▲日本星巴克復古牛奶瓶。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

第一款「咖啡牛奶慕斯」以香草味咖啡、牛奶、生奶油等做出軟綿、濃稠的慕斯，再搭配冷萃咖啡、白摩卡糖漿…調製成甜味咖啡，喝起來濃郁又入口即化。第二款飲品是「果汁牛奶星冰樂」，以芒果、香蕉、白桃、橘子、鳳梨、蘋果等多種水果做出果汁基底，再加上牛奶、冰塊混合而成，頂端擠上鮮奶油、酸甜果醬，再擺上一顆鮮紅櫻桃，打造出華麗誘人的外觀，喝起來有滿滿水果風味。

除了兩款飲品，星巴克還直接推出「復古玻璃牛奶瓶」，共有兩款繽紛花色，中間都印上顯眼的星巴克標誌，封口分別是白色、粉紅矽膠蓋，整體造型也太可愛，它們會配上即溶咖啡一起販售，讓人超想打包帶回家。

▲日本星巴克復古牛奶瓶。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

覺得復古牛奶瓶造型很可愛的話，日本雜貨品牌Felissimo有一款「瓶裝牛奶收納袋」也很Q，收納袋仿造牛奶瓶子造型設計，也做成長筒狀，適合拿來裝筆、尺等文具，瓶身是白色、蓋子是淺藍，上面還寫了「牛乳」、「要冷藏」等字樣，還附上調味料小吊飾，還原度超級高。 

▲日本星巴克復古牛奶瓶。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本星巴克復古牛奶瓶。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本雜貨品牌Felissimo推出瓶裝牛奶收納袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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關鍵字：

日本, 星巴克, 復古, 牛奶瓶, 果汁, 牛奶, 咖啡

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