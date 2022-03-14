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8款抹茶甜點今年必吃！抹茶罐罐一口就戀愛，加了氣泡好好喝

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實習記者施至真／綜合報導

抹茶控荷包守不住啦！近期抹茶商品強勢來襲，除了推出濃郁蛋糕來搶攻螞蟻人的胃，還有適合外出野餐的可麗露、達克瓦茲小點心，厚實的抹茶外層，飄來陣陣茶香，光用看的就口水直流，今天精選了8款2022年「必吃抹茶甜點」，通通加入購物車。

【野餐必備小點】

1.花磚甜點手作室 九宮格抹茶可麗露

花磚甜點手作室利用東西方融合手法，在法式經典小點可麗露中，加入濃郁的微甜抹茶內餡，並灑上茶粉製造香氣，一口咬下就能品嚐到兩種食材結合的美味，讓人完全無法抗拒。

▲抹茶食物。（圖／Pinkoi提供）

▲花磚甜點手作室 九宮格抹茶可麗露禮盒。（圖／Pinkoi提供，下同）

2. MT.Sylvia Coffee 濃郁抹茶達克瓦茲

兼具視覺美感與味覺的抹茶達克瓦茲，絕對是野餐不能缺少的美味小點。MT.Sylvia Coffee將濃郁抹茶醬擠在酥鬆的達克瓦茲上，再加上日式玄米粒，口感滑順、甜而不膩，讓人吃一口就上癮。

▲抹茶食物。（圖／Pinkoi提供）

3.有點秋食物工作室 抹茶百香果cancan

抹茶百香果cancan以提拉米蘇為慕斯基底，並疊上微苦的抹茶慕斯，與酸甜順滑的百香果醬，製造多重口感，不管一層一層分開吃，還是融合後一起品嚐，都能感受罐罐不同風味的驚喜感！

▲抹茶食物。（圖／Pinkoi提供）

【螞蟻人最愛蛋糕】

1.小宅門 日和抹茶森林

螞蟻人最愛這款選用靜岡抹茶製成的日和抹茶森林，在底層的酥餅脆片上，加入口感濕潤的海綿蛋糕體及巧克力醬，最後疊上綿密的抹茶慕斯，吃下去入口即化，口感豐富讓人驚喜不已。

▲抹茶食物。（圖／Pinkoi提供）

2.法雅幸福甜點 跳躍玄米抹茶冰淇淋蛋糕

由甜點、冰品愛好者共同創立的跳躍玄米抹茶冰淇淋蛋糕，講求低糖健康，選用低熱量義式牛奶製成冰淇淋內餡，並加入細火慢慢熬煮的紅豆餡，綿密不甜膩的口感，搭配特製巧克力球及莓果點綴，一次就能滿足視覺和味覺的雙重饗宴。

▲抹茶食物。（圖／Pinkoi提供）

【解膩茶飲】

1.樂腹Le Foöd Co. 奇亞籽日式抹茶泡泡茶

吃完甜品就需要解膩飲品來助陣，奇亞籽日式抹茶泡泡茶使用特選抹茶粉，融合奶粉製造天然奶香，再配上飽足又助消化的奇亞籽，增加飲品層次，健康無負擔，當成早餐享用也能超滿足。

▲抹茶食物。（圖／Pinkoi提供）

2. Lify Wellness骨膠原玫瑰氣泡抹茶

香港品牌Lify Wellness的骨膠原玫瑰氣泡抹茶，使用日本頂級抹茶，加入富含豐富維他命C的玫瑰萃取及骨膠原，主打無糖、低卡又清新涼爽，還能幫助順暢腸道，減肥的朋友還不快點買來試喝看看嗎？

▲抹茶食物。（圖／Pinkoi提供）

3.無憂ASOKA 靜岡抹茶歐蕾沖泡飲

靜岡抹茶歐蕾沖泡飲喝起來口感豐富，選用滑順濃郁的日本靜岡抹茶粉，再加上燕麥、黑豆、黑糖等嚴選食材，喝一口就能感受茶香四溢的幸福滋味。

▲抹茶食物。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 抹茶, 甜點, 飲品, 蛋糕, 下午茶

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